Assurée d'une médaille avant le départ de la Medal Race, étant donné son avance sur la quatrième au classement général, Charline Picon a obtenu la médaille d'argent samedi 31 juillet. Championne olympique en titre, elle est passée à côté d'un doublé historique (et inédit) dans des conditions difficiles, avec un faible vent malgré sa domination dans cette finale. Au classement général, elle termine finalement derrière la Chinoise Lu Yunxiu.

Avec cette deuxième place, Charline Picon porte à quinze le nombre de médailles tricolores. "Je suis très fière de cette médaille, les deux étaient en feu toute la semaine, moi j'ai eu quelques soucis, j'ai cassé deux fois mon aileron", a témoigné la Française après la course. "On a eu des conditions ventées toute la semaine, là on arrive en medal race, boum ça change. J'étais en panique. Mais c'est comme ça que je carbure, je marche à la pression".