Le karaté ne fera pas partie des sports représentés aux JO de 2024 à Paris, malgré la médaille d'or du Français Steven Da Costa à Tokyo. Le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 a opté pour le surf, l'escalade, le skateboard et le breaking. "On va chercher des sports qui cartonnent sur les réseaux et qui sont très spectaculaires", a expliqué lundi 9 août sur franceinfo Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO et Jeux paralympiques de Paris 2024. La veille, Steven Da Costa exprimait sur franceinfo son espoir que le CIO change d'avis.

"Le rôle de Paris 2024, c'est de ne pas raisonner que pour la France, c'est de compléter un programme sportif qui est déjà composé de 28 sports, de cinq sports de combat, de sports de raquette, de sports collectifs." Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO et Jeux paralympiques de Paris 2024 à franceinfo

"On avait la possibilité de rajouter quatre sports, explique l'ancien champion. En allant chercher des sports urbains comme le skateboard et le break dance, on va chercher des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent énormément. Le surf et l'escalade apportent une dimension très spectaculaire et différente des sports déjà au programme."

Tony Estanguet reconnaît que Steven Da Costa est "un grand champion qui a été très solide", il "regrette qu'il n'y ait pas de karaté en 2024 mais le rôle du comité d'organisation c'est de trouver cet équilibre, de garder la sobriété des Jeux, de lutter contre le gigantisme en rajoutant des sports et des athlètes", a-t-il insisté. "On aura moins d'athlètes qu'à Tokyo, moins de sports et on aura des Jeux spectaculaire en allant notamment à Tahiti pour le surf."