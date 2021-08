Numéro un mondial dans sa catégorie des -67 kg et déjà champion du monde en 2018, Steven Da Costa a assumé son statut de favori aux Jeux olympiques de Tokyo. Il s’est imposé 5-0 en finale face au Turc Eray Samdan, jeudi 5 août. Sa médaille est la septième en or pour l'équipe de France et la 26e depuis le début des Jeux.

Une occasion unique de marquer l'histoire

En demi-finales, le Français avait triomphé du Kazakhstanais Darkhan Assadilov (5-2), qui combat habituellement dans la catégorie des -60 kg, regroupée avec celle des -67 kg à Tokyo. Son adversaire en finale, Eray Samdan, est lui aussi un combattant de la catégorie des -60 kg. Surnommé "le petit prince du karaté", Steven Da Costa marque l’histoire en devenant le premier champion olympique de l’histoire de son sport, qui figurait au programme olympique pour la première fois à Tokyo, mais n’y sera pas inscrit à Paris 2024.