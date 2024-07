Judo aux JO de Paris 2024 : médaillée de bronze, Shirine Boukli a pris sa revanche sur Tokyo

Elle a caché ses yeux quelques instants, le temps de comprendre, avant de laisser exploser sa joie sur le tatami de l'Arena Champ-de-Mars. Shirine Boukli a remporté, samedi 27 juillet, la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris, sa première en carrière aux JO. Une victoire acquise de haute lutte en finale de repêchage. Un succès en guise de revanche après Tokyo.

Elle avait la “haine” selon ses propres mots après les Jeux olympiques de Tokyo. Seule non-médaillée de l'équipe de France féminine de retour au Japon, la Française, alors âgée de 22 ans, avait très mal vécu l'affront. "Tu ne peux pas être dans l'euphorie avec eux, t’es un peu une intrus. Quand tu n'as pas ta médaille, tu n'es plus personne", assénait-elle dans un documentaire diffusé par France Télévisions, début 2024.

Boukli, l'art de la résilience

L'athlète qui se présente à l'Arena Champ-de-Mars n'est cependant plus la même qu'à Tokyo. Vice-championne du monde 2023, la Française a un statut à défendre et une ambition assumée : le titre olympique. Un poids important à supporter, peut-être trop. "De l'extérieur, on sent qu'elle a été rattrapée par l’événement [durant la session du matin]. Sa famille et son club sont là, c'est pas facile à gérer", explique Emilie Andéol, consultante pour France Télévisions et championne olympique 2016 en +78 kg.

Sur les tatamis, ça se traduit par une défaite face à la triple championne du monde nippone Tatsumi Tsunoda dès les quarts de finale. Comme en finale aux Mondiaux de 2023, la Japonaise prend le dessus sur la Française de 25 ans. Mais Shirine Boukli a appris et a grandi. "Elle a été plus forte que moi, elle a été meilleure, mais je ne dois pas m'arrêter à ça. Mais je voulais aller chercher la finale parce que je veux être la numéro deux aujourd'hui. J'ai perdu une fois, pas deux", expliquera-t-elle en zone mixte après sa médaille.

"J'ai ma première médaille olympique mais j'y crois pas, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive (rires). C'est un mélange d'émotion indescriptible." Shirine Boukli, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris en -48 kg à franceinfo: sport

Alors la Française réagit. La numéro une mondiale italienne Assunta Scutto en fait les frais lors de la demi-finale de repêchage. La finale se déroule en apnée, le public prêt à faire monter les décibels depuis le début de la matinée pour la Gardoise se retient, la première médaille française dans ces Jeux est à ce prix. Mais au bout du Golden Score, l'arbitre siffle la fin de la récréation sur un Waza-Ari de la Française. Elle peut exulter, verser quelques larmes et aller rejoindre son clan. "J'ai dit après Tokyo que j'allais revenir pour tout tuer". Elle a tenu parole.