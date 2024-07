JO de Paris 2024 : "On était en osmose, c'était magnifique", témoigne Marie-José Pérec au lendemain de l'allumage de la vasque olympique

La championne olympique en athlétisme confie qu'elle ne savait pas "30-40 minutes" avant qu'elle serait accompagnée par Teddy Riner.

"Je l'ai appris hier matin à 9h40. C'était juste extraordinaire", relate Marie-José Pérec. Interrogée sur le moment où elle a appris que son nom avait été retenu pour allumer la vasque olympique, samedi 27 juillet, lors de la cérémonie d'ouverture des JO, la championne olympique en athlétisme confie également qu'elle ne savait pas "30-40 minutes" avant qu'elle serait accompagnée par Teddy Riner.

Au cœur du jardin des Tuileries, avec le judoka français, ils étaient "en osmose" et "c'était magnifique". "Le fait qu'on soit seuls dans cet espace (...) c'était très fort et émouvant", déclare Marie-José Pérec. "On avait les larmes aux yeux, on s'est dit 'tout ça, c'est guada'", en référence à la Guadeloupe, d'où ils sont tous les deux originaires, relate-t-elle.