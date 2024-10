JO de Paris 2024 : le coût de la cérémonie estimé à "environ 100 millions d'euros"

Le coût de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, organisée le 26 juillet sur la Seine, est estimé "à environ 100 millions d'euros", selon un rapport relatif à l'effort financier public dans le domaine du sport, publié par le gouvernement en annexe du projet de loi de finances pour 2025 et disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Il se base sur le budget pluriannuel consolidé en décembre 2023.

Le rapport revient également sur les recettes et les dépenses générales du Cojo pour toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques, toujours selon ce budget consolidé fin 2023. Selon ce texte, les recettes totales s'élèvent à 4 397 millions euros, portées en grande partie par la billetterie et les "hospitalités" [forfaits, loges, salons...] (1 418 millions euros), les partenariats nationaux (1 240 millions euros) et la contribution du Cojo et du programme de parrainage mondial géré par le CIO (1 237 millions euros). De leurs côtés, les dépenses totales se chiffrent également à 4 397 millions euros. Les principaux coûts de dépense sont les sites et infrastructures (1 403 millions d'euros), les services aux Jeux (687 millions d'euros) et les ressources humaines (655 millions d'euros).

Le rapport salue ainsi un "budget équilibré en recettes et en dépenses, ne progressant que de 15,5% par rapport au budget originel qui datait de la période de candidature". Le texte explique que les dépenses liées à la technologie ont en effet dû être revues à la hausse en raison d'un "effort supplémentaire sur la cyber-sécurité", tout comme celles "relatives aux services aux Jeux" dont "les trois quarts de la hausse relève de la sécurité, le reste portant sur les transports, la logistique et l'entretien".