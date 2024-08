JO de Paris 2024 : le bilan côté sécurité mérite "une médaille d'or pour les policiers et les gendarmes", estime Gérald Darmanin

Deux jours avant la fin des Jeux de Paris, le patron du comité d'organisation Tony Estanguet est allé visiter, vendredi 9 août, les salles de commandement de la préfecture de police de Paris. Les derniers défis sécuritaires concernent les trois marathons organisés samedi et dimanche, et évidemment la cérémonie de clôture dimanche soir au Stade de France, pour laquelle 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés.

Au deuxième sous-sol de la préfecture de police, Tony Estanguet a découvert la salle de commandement, d'où se gère habituellement la gestion des manifestations. Près de 70 policiers dans une sorte d'amphithéâtre, avec chacun son ordinateur et un grand mur d'images. "Il y a les chaînes de télévision, les images dans Paris, les drones... Toutes les images à notre disposition pour suivre les événements, décrit le directeur de l'ordre public, Jérôme Foucaud. Du point de vue de la sécurité, tout s'est formidablement bien passé."

La visite du patron du Cojop, rejoint par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, passe par trois autres salles, dont celle qui regroupe la BRI, le RAID et le GIGN. "La fête est extraordinaire, et on sait ce qu'on leur doit, déclare Tony Estanguet. Ils travaillent 24/24, ne voient pas une minute de sport, et ils sont au service de la réussite de cet événement. La très bonne sécurité a permis la fête, c'était très important pour nous tous."

"S'il y a des médailles d'or distribuées aux sportifs, il y a aussi une médaille d'or à donner aux policiers et gendarmes français !" Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à franceinfo

Le ministre comme le préfet de police Laurent Nunez se félicitent qu'il n'y ait eu aucun incident majeur à ce stade, mais les Jeux ne sont pas terminés : la vigilance reste entière. "On a trois marathons, avec des athlètes en plein air, la cérémonie de clôture... On reste très concentrés," souligne Laurent Nunez.