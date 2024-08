JO de Paris 2024 : la joueuse de rugby américaine Ariana Ramsey savoure "les soins gratuits" au village olympique

"Je viens littéralement de faire un frottis gratuitement." Ariana Ramsey jubile en se filmant sur le réseau social TikTok. La joueuse américaine de rugby à 7, médaillée de bronze, vient de profiter, samedi 3 août, du centre de santé du village olympique, destiné aux athlètes. "Non seulement au village olympique, nous avons de la nourriture gratuite, mais nous avons des soins dentaires gratuits, des soins de santé gratuits", assure-t-elle.

L'athlète est passée chez le dentiste dimanche, comme elle l'a montré, toujours sur TikTok, et a prévu un examen des yeux. Elle en est ressortie convaincue de mener un nouveau combat : "les soins médicaux gratuits aux Etats-Unis." Outre-Atlantique, environ 26 millions de personnes restent sans couverture santé et chaque habitant consacre plus de 12 500 dollars par an à ses dépenses de santé, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Elle n'est pas la seule, parmi les 10 500 athlètes qui vivent au village olympique, à en profiter. "Tous les soins sont gratuits aux JO, donc j'ai pris rendez-vous pour un massage", a assuré samedi, sur le réseau social chinois, la sprinteuse libérienne Ebony Morrison. La spécialiste du 110m haies en a profité pour effectuer un bilan de santé complet, puis de se rendre successivement chez un chiropracteur, puis chez un orthopédiste.

Entre 300 et 700 patients par jour

Financée par le comité d'organisation des Jeux olympiques, mais cogérée par l'Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP), la polyclinique est installée sur 3 500 mètres carrés d'une école de kinésithérapie, d'ostéopathie et podologie. Pas de bloc opératoire, ni de lits d'hospitalisation complète, mais un "centre de santé multidisciplinaire" destiné à fournir pendant les épreuves les premiers soins aux athlètes et membres de la "famille olympique".

L'organisation voulait "offrir le meilleur service au plus près, pour leur permettre de vivre leur rêve", a expliqué à l'AFP le docteur Philippe Le Van, médecin-chef de Paris 2024. Cette polyclinique peut recevoir jusqu'à près de 700 patients par jour, selon un communiqué de la Fédération nationale des Centres de Santé.