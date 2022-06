VIDEO. Tahiti : sous le spot de surf mythique de Teahupoo, site des Jeux olympiques d'été de 2024, avec le photographe Ben Thouard

Le photographe toulonnais Ben Thouard est tombé amoureux de la Polynésie il y a quinze ans. Il s’est installé à Teahupoo, un spot de surf mythique à Tahiti. L’endroit est mondialement connu avec une des vagues les plus puissantes de la planète qui porte ce nom. C’est le lieu choisi pour accueillir les épreuves de surf des Jeux olympiques d'été de 2024.

Cette vague est devenue son obsession. Il la photographie sous tous les angles, puis s’y plonge pour l’admirer du dessous. Ce jour-là, il se lève tôt pour préparer son appareil photo bien à l’abri dans son caisson étanche. A bord de son petit bateau à moteur, il arrive sur le site de la vague géante : "Là, c’est vraiment la magie de Teahupoo", confie-t-il au magasine "13h15 le samedi" (replay).



"La vague sera toujours différente"

"Il n’y a encore personne à l’eau et il y a des petites vagues sympas. Je pense que ça va être un beau jour pour aller voir toutes ces turbulences et choper les vortex qu’on voit à l’intérieur. Et il y a eu un moment où j’ai eu envie de sortir de l’image pour ne garder vraiment que la vague", explique le photographe qui plonge sous la surface de la mer en apnée.

"J’ai découvert un terrain de jeu fabuleux avec des lumières, des mouvements extraordinaires, des textures… On se demande si l’eau est liquide, de la glace ou du métal. Je connais ce petit coin de récif par cœur mais la vague sera toujours différente. C’est un peu comme une drogue. C’est un endroit où j’ai besoin de revenir, d'y passer du temps, me ressourcer. Je pense que j’aurai toujours cet appel-là", affirme Ben Thouard.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".