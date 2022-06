Paris 2024 : la boxe maintenue aux Jeux olympiques, la fédération internationale mise sur la touche

La boxe et les Jeux olympiques, une relation toujours plus compliquée. Alors que le noble art a donné lieu à plusieurs polémiques lors des précédents Jeux, il perturbe déjà les JO de Paris 2024. Le CIO (Comité international olympique) a annoncé vendredi 24 juin que les compétitions prévues dans deux ans ne seront plus placées sous l'égide de l'IBA, la Fédération internationale de boxe.

"L'administration du CIO mettra au point à titre exceptionnel des modèles de remplacement pour l'organisation de ces compétitions de boxe, en travaillant étroitement avec le comité d'organisation de Paris 2024 et les représentants des athlètes", précise le CIO dans un communiqué.

Boxing qualifying events and competitions at the Olympic Games Paris 2024 will not be run under the authority of the International Boxing Association (IBA).



The IOC Executive Board decision follows the continuing and concerning issues of IBA.



