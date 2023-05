Paris 2024 : en moins de 36 heures, il n'y a déjà plus de places dans une vingtaine de disciplines ou sports

Pour la deuxième phase de vente de billets, toutes les places pour une vingtaine d'épreuves olympiques ont trouvé preneurs en quelques heures.

La deuxième phase de vente de billets pour les Jeux olympiques de Paris-2024 a très bien démarré ! Selon les informations de franceinfo, en moins de 36 heures, il n'y a déjà plus de places disponibles dans une vingtaine de disciplines ou sports tels que l'équitation, le BMX, l'escalade, l'escrime, le basket 3x3 ou le breaking.

Sur les 32 sports représentés au Jeux de Paris, les nouvelles disciplines semblent donc particulièrement prisées comme le breaking et l'escalade. Ce sont aussi les sports qui se joueront dans des petites salles qui ont rapidement rempli leur jauge, comme le BMX. Il faut également noter que, pour cette deuxième phase, 1,5 million de billets étaient en vente. C'est deux fois moins que lors de la première phase, qui s'était déroulée sur trois semaines.

Le fait qu'il n'y ait plus de places disponibles dans une discipline pour cette deuxième phase de vente ne signifie pas qu'il n'y a plus de places du tout : certaines seront commercialisées lors de la troisième et dernière phase de vente, à la fin de l'année. En attendant, il y a tout de même d'autres bonnes opportunités à saisir ! Vendredi soir, il reste encore quelques places à 24 euros pour sept sports : le football, le golf, la voile, les phases préliminaires du basket, l'aviron, le canoë en ligne et le tir.

Il reste également des places à 30 euros pour aller voir l'équipe de France de football, pour laquelle Kylian Mbappé postule, les 24 et 30 juillet à Marseille et le 27 juillet à Nice. Il reste également des places pour l'équipe de France féminine, les 25 et 31 juillet à Lyon et le 28 juillet à Saint-Étienne. Pour un budget encore un peu plus élevé, vous pourrez aussi vous procurer des places pour un éventuel quart de finale de l'équipe de France féminine de handball, à 45 euros.