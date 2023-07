"Aux Jeux, citoyens !" : à la découverte du Champions Park, future place forte des Jeux olympiques de Paris 2024

L'émission "Aux Jeux Citoyens", dont le premier épisode a été diffusé sur France 3, lundi, a eu accès aux coulisses de la réflexion autour de la future fan zone des JO, au pied de la Tour Eiffel.

Les Jeux olympiques à l'heure de la Fashion week. Paris 2024 compte innover. Tous les jours pendant la compétition, les médaillés olympiques auront la chance de défiler sur le tapis rouge du Champions Park, déroulé au Trocadéro, face à la Tour Eiffel. L'idée, venue de la commission des athlètes, a été inspirée par la cérémonie organisée au retour des JO de Tokyo en 2021, déjà au Trocadéro.

Le but : offrir aux médaillés une célébration moins protocolaire que les podiums officiels, et par la même occasion un bain de foule au milieu de 15 000 personnes. Ouvert du 29 juillet au 10 août 2024 (sauf du 2 au 4 août en raison des courses cyclistes et de l'arrivée de l'épreuve de marche), de 16 heures et à 23h30, cette fan zone proposera également des écrants géants pour suivre les épreuves, le tout gratuitement.