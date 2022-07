Marie-José Pérec, marraine de "Demain le sport" : "Lorsque je pense sport, je pense à la santé des gens, au bien vivre, à l'inclusion"

Demain le sport : franceinfo, France Télévisions et le journal L'Equipe vous donnent rendez vous le 22 septembre 2022 pour fêter le sport sous toutes ses formes. Un festival ouvert au public, gratuit et qui a une marraine en or : Marie-José Pérec, légende du sport, triple championne olympique (400 m en 1992 ; 200 m et 400 m en 1996). Elle présente l'événement avec Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de L'Equipe.



franceinfo : La philosophie de cet événement Demain le sport, c'est de parler performance, mais pas seulement ?

Jérôme Cazadieu : Exactement. Radio France, France Télévisiuons et L'Equipe se sont associés pour essayer de partager des idées et ce que pourrait être une vision projetée du sport. On est dans un calendrier qui est extrêmement favorable pour le sport français, avec bien sûr la Coupe du monde de rugby qui arrive dans un an, mais surtout les Jeux Olympiques dans deux ans. L'idée de ce festival, c'est d'essayer d'imaginer sur plusieurs grandes thématiques quels sont les enjeux à venir du sport français, du sport mondial.

Et tout ça, ça vous a inspiré, Marie-José Pérec ?

Marie-Jose Pérec : Pour une championne comme moi qui a passé quasiment toute sa jeunesse sur les stades, on se dit que le sport, c'est si important ! Moi, lorsque je pense sport, je ne pense pas qu'à la compétition. Je pense à la santé des gens, au bien vivre, à l'inclusion, à la cohésion. Le sport, pour moi, c'est vraiment le médicament de tout. Avec l'arrivée des Jeux, avec tous ces grands championnats que nous préparons chez nous, on doit se servir du sport pour faire progresser la société, pour la faire évoluer et finalement pour vivre le sport autrement.

Vous tenez, depuis votre retraite professionnelle, à partager cette expérience, à dire aussi que le sport et vous venez de le dire, que l'activité physique sont essentielles.

Marie-José Pérec : Sur ce festival, j'interviendrai tout simplement pour parler aux gens sur les bienfaits de l'activité physique. Leur dire qu'il n'y a pas que la compétition, que c'est bon d'en faire, que d'un coup on se sent bien, on a envie de bouger, on a beaucoup plus d'énergie.

Vous vous en faites encore, j'imagine ?

Marie-José Pérec : Ecoutez, moi, je ne peux pas ne pas en faire ! Il faut absolument que j'aille courir, que je bouge, que que je fasse quelque chose ! Et puis il y a aussi l'alimentation où il faut faire un petit peu attention. Nous sommes ravis d'avoir fait une journée comme celle là pour pouvoir infuser des toutes petites choses dans la tête des gens pour qu'ils puissent avoir envie de bouger, de changer.

Il y a aussi la performance. Jérôme Cazadieu. Dans les grandes thématiques, il y a l'innovation, au service du sport, de la performance.

Jérôme Cazadieu : Oui, tout à fait. L'innovation aujourd'hui existe un petit peu partout. Comment améliorer la capacité des sportifs à réaliser les meilleurs temps? Il y a évidemment des aides qui sont aujourd'hui diverses et variées. Vous avez des psychologues qui accompagnent les sportifs. Vous avez des cellules vidéo pour décrypter tous les gestes tactiques, techniques, etc. Vous avez également,dans certaines compétitions, dans certains sports de hautes vitesses, la Formule 1, le ski alpin, des sportifs qui font appel aux neurosciences pour essayer d'améliorer l'acuité visuelle et la vitesse de réflexes. Et l'innovation montre en quoi le sport épouse toutes les thématiques de notre société actuelle.

Quel regard vous portez sur ces innovations, Marie-José Pérec.

Marie-José Pérec : Nos sportifs, aujourd'hui, ont vraiment de la chance d'avoir autant d'outils à leur disposition. Et c'est bien qu'on puisse en parler.

Il y a des tables rondes aussi sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau, l'accompagnement mental, humain, autour de la maternité aussi. Les temps ont changé, Marie-José Pérec?

Marie-José Pérec : Je trouve que c'est formidable parce que finalement, aujourd'hui, on est beaucoup mieux accompagné et on ne peut qu'être ravi en tout cas. Pour ma part, j'ai presque envie de revenir en arrière !

Il y a des sujets qui étaient tabous et qui ne le sont plus ?

Marie-José Pérec : La maternité. La sortie de l'Américaine Allyson Felix qui avait lancé sur ce sujet, cela a permis de changer tout simplement les choses. Et aujourd'hui, une femme qui fait du sport peut prendre une année pour pouvoir faire un bébé. Sincèrement, ce sont des sujets qui sont importants. La femme a besoin de trouver sa place, d'évoluer dans ce monde. C'est bien que tous ces sujets aujourd'hui soient mis sur la table et qu'il n'y ait plus de tabous qu'on en parle et surtout qu'on change les choses.