JO 2024 : pour "se sentir à la maison loin de la maison", l'équipe britannique choisit Saint-Germain-en-Laye comme camp de base

Au cœur de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), un complexe omnisports de 12 hectares est en train de voir le jour. Ce sera le camp de base de la délégation britannique pour les Jeux olympiques de Paris 2024. "Des courts de tennis en terre battue, le hockey sur gazon, les infrastructures du PSG", liste Arnaud Péricard, le maire de la ville, qui joue les guides jeudi 28 avril pour les sportifs du Royaume-Uni. "Les travaux ont commencé." Le joyau du camp de base britannique est la piste d'athlétisme olympique à huit couloirs.

À 820 jours du lancement des Jeux, les athlètes du monde entier préparent déjà en effet leur venue dans la capitale. Le choix du camp de base est décisif dans leur préparation. C'est là qu'à partir de cet été - et pendant les deux prochaines années - les équipes vont venir s'entraîner plus ou moins régulièrement pour découvrir les installations, s'habituer au climat, au décalage horaire, etc. avant l'installation dans le village des athlètes. Au total, 900 installations ont été répertoriées pour les délégations.

Des équipements "de qualité"

Pour le maire, il était important de soigner l'accueil de la délégation. "On va avoir toute l'équipe athlétique, qui est l'une des plus impressionnantes au monde, avec des recordmen et des champions olympiques. On aura donc des équipements de qualité pour pouvoir les accueillir", se félicite Arnaud Péricard. Cette qualité semble avoir fait la différence chez les sportifs.

"L'équipe a visité plusieurs lieux. Quand ils sont rentrés, ils ont dit : 'C'est celui-ci qu'on veut'." Sir Hugh Robertson, président de Team GB à franceinfo

Les Britanniques disposeront aussi de la piscine olympique et des terrains de golf mais également de commerces, pubs et restaurants. Des infrastructures autres que sportives qui comptent presque autant pour les athlètes. "C'est tellement agréable de se sentir à la maison loin de la maison ! Ça nous permet d'être sereins et prêt pour donner le meilleur de nous-mêmes", apprécie Emily Campbell, médaillée d'argent d'haltérophilie à Tokyo en 2020 et impatiente de concourir à Paris.

Les travaux de près d'1,5 million d'euros sont financés par la Ville, le département et la région avec l'ambition d'accueillir sur cet emplacement, à l'issue des JO 2024, les 23 000 élèves que compte la commune.