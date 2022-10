Jeux paralympiques 2024 : le basketteur Sofyane Mehiaoui rêve d’y participer

Sofyane Mehiaoui a le basket tatoué aux bras et des frissons olympiques plein la tête. Dans les vestiaires, lui et ses coéquipiers ont le basket chevillé au corps. Pour jouer en fauteuil, il faut aussi savoir manier la clé de 10. "Forcément, on a des roues, on a des roulements. Il y a un système de serrage pour se tenir donc pour éviter de tomber, pour pouvoir se mettre sur une roue donc c’est important de faire un peu de mécanique", explique le joueur. À l’entraînement, l’intensité est à son maximum. À 39 ans, la motivation de Sofyane Mehiaoui est décuplée par les Jeux de Paris 2024.



"Pour les Jeux paralympiques il faut être à 300 % "

"Il faut toujours être à 200 % à l’entraînement pour être à 100 % en match donc pour les Jeux paralympiques, il faut être à 300 %, je le dis à l’entraînement", estime le basketteur. Dans cette discipline, femmes et hommes jouent ensemble. Les valides peuvent même jouer, avec un fauteuil. Le terrain est le même qu’en basket traditionnel, tout comme la hauteur des paniers, à 3 mètres 05. De quoi susciter l’admiration. La France a déjà été championne olympique des Jeux en 1984. "C’est le rêve parce que le basket fauteuil est un sport à part entière. Il s’est développé partout dans le monde et en France, malheureusement, on est resté un peu en retard donc du coup, j’ai envie de l’aider à revenir à sa place", déclare Sofyane Mehiaoui. Le joueur se voit déjà descendre les Champs-Élysées et la place de la Concorde, où aura lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques.