Direct Paris 2024 : à un an de la cérémonie d'ouverture, suivez notre journée spéciale consacrée aux Jeux olympiques

J-365 avant la cérémonie d'ouverture. Dans un an, jour pour jour, le 26 juillet 2024, les Jeux olympiques débuteront, et se tiendront jusqu'au 11 août 2024. Les Jeux paralympiques, eux, auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024. Au lendemain du dévoilement officiel de la torche olympique, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) veut marquer, ce mercredi 26 juillet, le lancement de cette année qui doit mener la flamme jusqu'à Paris. Franceinfo se mobilise pour vous faire vivre cette journée. Suivez notre direct.

Tony Estanguet invité du "8h30 de franceinfo". Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 est l'invité de Marie Bernardeau et Jean-François Achilli, de 8h30 à 9 heures, sur franceinfo. Il fera le point sur les principaux dossiers qui attendent le Cojo durant l'année à venir.

Edition spéciale sur le canal 27. A l'issue de cet entretien, Louis Laforge présentera une édition spéciale consacrée aux Jeux jusqu'à 11h30 sur la chaîne franceinfo (canal 27). Notre journaliste et ses invités seront à bord de la péniche Le Chansonnier, qui participera au défilé des délégations le 26 juillet 2024. Outre Tony Estanguet, il recevra la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le metteur en scène de la cérémonie d’ouverture, Thomas Jolly, mais aussi Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, ainsi que des athlètes et para-athlètes.

#OnVousRépond sur Twitch. Vous avez des questions sur l'organisation des Jeux ? Nos journalistes Cédric Cousseau et Clément Mariotti Pons vous répondront lors d'un direct #OnVousRépond exceptionnel diffusé de 9 heures à 11 heures sur la chaîne de franceinfo.

La troisième phase de vente des billets est débutée. Alors que le prix des billets a fait polémique, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a assuré qu'il restait "des billets à 24 euros" pour les épreuves de football ou encore de voile. Il y a aussi "des billets à 50 euros pour le basket à Lille, et même des quarts de finale de handball à 45 euros", a-t-elle ajouté mardi au micro de France inter.