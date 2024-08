JO 2024 : des médecins britanniques sauvent un entraineur ouzbek qui faisait un arrêt cardiaque dans les couloirs de Roland-Garros

De véritables héros. Jeudi 8 août, des médecins de l'équipe olympique du Royaume-Uni ont sauvé la vie de l'entraîneur en chef de l'équipe de boxe du Ouzbékistan qui faisait un arrêt cardiaque, rapporte le journal britannique The Guardian. Tulkin Kilichev était en train de célébrer la médaille d'or d'Hasanboy Dusmatov qui s'est imposé face au Français Billal Bennama dans les couloirs de Roland-Garros où se tenait la compétition, lorsqu'il s'est écroulé. Non loin de là, se trouvent le médecin de l'équipe britannique Harj Singh ainsi que le physio Robbie Lillis. "On a entendu des cris qui ne ressemblaient pas du tout à des cris célébrant quelque chose. Ils ont appelé pour un médecin, pour avoir de l'aide. Harj a été le premier à être sur place et j'ai suivi avec mon sac d'intervention", a raconté au journal Robbie Lillis.

Arrivé 30 secondes plus tard, le médecin constate que son collègue a déjà commencé un massage cardiaque sur l'entraîneur ouzbek. "J'ai sorti le défibrillateur et j'ai mis les électrodes aussi vite que possible. Une fois son rythme cardiaque analysé, il était recommandé de pratiquer un choc. Nous avons d'abord éloigné le monde autour avant de lui administrer un choc", poursuit Robbie Lillis. "D'abord il n'est pas revenu à lui, mais 20 à 30 secondes après, tandis qu'Harj continuait le massage cardiaque, il a repris soudainement conscience, ce qui est génial", a-t-il ajouté. Tulkin Kilichev a ensuite été conduit à l'hôpital, où son état est désormais stable.