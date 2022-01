JO 2022 : téléchargez le calendrier complet des Jeux olympiques d'hiver de Pékin

De la cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture, les Jeux olympiques d'hiver vont nous offrir de grandes et belles émotions tous les jours.

Du vendredi 4 février au dimanche 20 février 2022, découvrez le programme complet des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sur franceinfo: sport. A noter que certaines compétitions auront d'ores et déjà débuté avant-même la cérémonie. En effet, le tournoi de curling commence dès le mercredi 2 février. Le lendemain, les qualifications en ski de bosses, mais aussi le tournoi de hockey sur glace commenceront à nous donner quelques frissons.

Les épreuves de biathlon avec notamment Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Anaïs Bescond et Justine Braisaz-Bouchet seront notamment à scruter. De même en ski alpin, où les yeux seront tournés vers Alexis Pinturault, le dernier vainqueur du Gros Globe de cristal. Mais Clément Noël, Mathieu Faivre, Johan Clarey et surtout Tessa Worley comptent aussi briller.



D'autres médailles seront attendues en ski acrobatique avec Perrine Laffont, ou du côté du ski de fond, notamment en relais. La France n'aura pas de représentant en hockey sur glace, mais sera très attendue en patinage artistique avec le couple Gabriella Papadakis - Guillaume Cizeron. Seul l'or olympique manque à leur immense palmarès. La France qui avait décroché un record de 15 médailles lors des derniers Jeux de Sotchi et Pyeongchang, espère faire aussi bien !

Téléchargez le calendrier des JO d'hiver de Pékin 2022.