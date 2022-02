JO 2022 : Nils van der Poel, double champion olympique donne une de ses médailles à la famille d'un opposant au régime chinois

"Le gouvernement chinois a utilisé nos rêves comme une arme politique pour légitimer le régime. J'en ai fait une question personnelle et je me suis senti exploité", a constaté avec amertume le double champion olympique de patinage de vitesse Nils van der Poel dans un communiqué de l'ONG Amnesty International. Le Suédois a donc décidé de réagir à sa manière en donnant jeudi 24 février l'une de ses deux médailles d'or à la fille de Gui Minhai, un dissident suédo-chinois emprisonné par le régime de Xi Jinping.

Two years ago, a Chinese court announced the sentencing of my father to 10 years in prison after a secret trial. To help make sure political prisoners like my father aren’t forgotten, Nils Van der Poel is dedicating his medal to #GuiMinhai + countless other victims of abuses. pic.twitter.com/uQBsKORdE2