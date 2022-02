JO 2022 : Faivre et Favrot bien placés en géant, Boch débute en monobob, la neige s'invite… Ce que vous avez raté cette nuit

Le compteur de médailles pourrait bien s'affoler dans le clan français, dimanche 13 février. En attendant la poursuite du biathlon et le relais masculin 4x10 km en ski de fond, les géantistes français ont une bonne opportunité de podium. Mathieu Faivre et Thibaut Favrot sont respectivement 3e (à 0''08) et 5e (à 0''19) de la première manche remportée par Marco Odermatt. En monobob, la Française Margot Boch a débuté ses JO. Après deux descentes, elle occupe la 8e position. En revanche, il faudra attendre une journée de plus pour revoir Tess Ledeux. En raison de la neige qui tombe sur Zhangjiakou, les qualifications du slopestyle ont été reportées à lundi. Voici ce qu'il faut retenir de la nuit.

Ski alpin : Faivre et Favrot dans le bon wagon

Depuis la belle médaille d'argent de Johan Clarey en ouverture du ski alpin, l'équipe de France ronge son frein. Douchée par l'échec d'Alexis Pinturault lors du combiné, elle attendait le géant avec impatience. À l'issue de la première manche, les Bleus ont répondu présent. Ils sont trois dans les onze premiers du classement. Champion du monde en titre, Mathieu Faivre est crédité du 3e temps à seulement 0"08 de Marco Odermatt tandis que Thibaut Favrot occupe le 5e rang à 0"19. Quant à Alexis Pinturault, il a pris la 11e place à 1''06 malgré une épaule toujours douloureuse. Sous une neige très présente et gênant la visibilité des skieurs, ils sont dix en moins d'une seconde. Cela promet une deuxième manche à suspense à partir de 8 heures, après un report d'un peu plus d'une heure en raison des conditions climatiques très compliquées ce dimanche.

Monobob : Margot Boch déjà dans l'histoire

C'est une grande première pour les femmes et pour Margot Boch. Les Jeux de Pékin marquent l'entrée du monobob féminin dans les compétitions de bobsleigh. Pour la Française de 22 ans, qui fera également équipe avec Carla Sénéchal en bob à deux, il n'était pas question de rater cet évènement. "On a l'impression d'être dans un rêve, et on se demande quand le réveil va sonner", nous confiait Margot Boch avant le coup d'envoi des JO. Issue d'une famille de bobeurs, l'ancienne gymnaste porte son projet olympique depuis quatre ans. Après deux manches, la Plagnarde occupe le 8e rang à 2''18 de l'Américaine Kaillie Humphries.

Slopestyle : le duel Ledeux-Gu reporté

Oui on peut avoir de la neige naturelle sur les sites olympiques des Jeux de Pékin ! Depuis cette nuit, elle est même tombée en abondance, poussant les organisateurs à annuler le deuxième entraînement de la descente féminine. Au slopestyle, on salivait d'avance à l'idée d'assister aux retrouvailles entre Tess Ledeux et la Chinoise Eileen Gu, après leur magnifique bagarre en big air. Là aussi, trop de poudreuse et une mauvaise visibilité sur le Genting Snow Park. La manche de qualifications a ainsi été reportée à lundi, jour prévue pour la finale qui, elle, a été décalée à mardi.