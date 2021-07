JO 2021 : D'après un sondage, 58% des Français pensent que les Jeux de Tokyo ne devraient pas avoir lieu

La France n'a pas la fièvre olympique. Selon un sondage réalisé par l'institut Ipsos, publié mardi 13 juillet, 58 % des Français estiment que les Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août, ne devraient pas avoir lieu à cause de la pandémie et seulement 23 % se disent intéressés par le rendez-vous de Tokyo.

La France dans la moyenne mondiale

Dans ce sondage réalisé dans 28 pays, 57 % des personnes interrogées à travers le monde pensent que les JO de Tokyo, reportés d'un an en raison du Covid-19, ne devraient pas avoir lieu. La France se situe donc tout juste dans la moyenne (58 %), loin de la Turquie, de l'Arabie saoudite et la Russie, pays les plus favorables à la tenue des JO avec respectivement des taux d'agrément de 71, 66 et 61 %. C'est en Asie que les JO de Tokyo suscitent la plus forte hostilité avec seulement 14 % des Sud-Coréens et 22 % des Japonais qui estiment que les JO de Tokyo doivent avoir lieu.

Par ailleurs, à trois ans des JO de 2024 qui auront lieu à Paris, seuls 32 % des Français se disent intéressés par les JO de Tokyo, ce qui place la France à la 25e place sur 28, tandis que 27 % des Français ne sont pas très intéressés et 41 % ne sont pas du tout intéressés.

L'athlétisme et le football, les disciplines

les plus attendues des Français

Parmi les épreuves les plus attendues des Français durant ces JO, figurent l'athlétisme (29 %), le football (18 %), la gymnastique (17%) et les compétitions aquatiques (plongeon, natation, nage synchronisée…) à 16 %. Le baseball/softball et l'haltérophilie sont les sports qui en revanche les intéressent le moins (1 %). Pour 62 % des Français interrogés, les JO incitent les jeunes à faire du sport, contre 92 % des Chinois.

Le sondage a été réalisé auprès de 19 510 personnes dans 28 pays entre le 21 mai et le 4 juin.