Jeux olympiques : à Tokyo, une édition 2021 qui ne ressemblera à aucune autre

Vendredi 23 juillet marque le coup d'envoi des Jeux olympiques d'été, à Tokyo, au Japon. Cette édition des Jeux olympiques de Tokyo ne ressemblera à aucune autre. "C'est à cause des contraintes liées au Covid-19. On parle souvent de l'ambiance sur place, là il n'y en a pas, ou peu. Quand on voit l'absence de panneaux et de logos dans les rues, on a presque du mal à croire que vont se tenir ici les Jeux olympiques d'été. C'est pourtant le plus grand événement sportif au monde", relate Ben Barnier, envoyé spécial à Tokyo.

Règles strictes et stades vides

Ces JO se dérouleront donc sous cloche, alors qu'une grande partie de la population n'en voulait pas. "Pour ces athlètes des quatre coins du monde venus vivre cet événement, les règles sont très strictes avec des tests salivaires tous les jours. Les stades seront à huis clos", explique le journaliste. "C'est un peu dommage de vivre mes premiers Jeux olympiques comme ça. C'est très restreint au niveau du village olympique et des proches", déplore Koumba Larroque, lutteuse. "Je suis plutôt attristée sur le côté spectateurs, notamment le fait que nos proches ne pourront pas venir", estime de son côté Estelle Nze-Minko, handballeuse.