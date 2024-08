Jeux de Paris 2024 : un défilé des athlètes, une remise de décorations en public et un concert au programme de la parade du 14 septembre sur les Champs-Elysées

Une fête populaire pour continuer de célébrer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Une parade sera organisée sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris, le 14 septembre, "pour célébrer nos athlètes", avait annoncé début août le président de la République, Emmanuel Macron. Un défilé des sportifs olympiques et paralympiques est prévu pour l'occasion, a appris France Télévisions, vendredi 30 août. Une remise de décorations – Légion d'honneur et ordre du mérite – aura ensuite lieu en public, suivi d'un grand concert retransmis à la télévision, selon les informations de France Télévisions.

L'évènement est organisé avec l'accord du Comité Paris 2024 et de la Ville de Paris. Il doit mettre à l'honneur l'ensemble des athlètes olympiques et paralympiques, ainsi que toutes les personnes qui ont permis la réussite des Jeux de Paris 2024, selon l'Elysée. Cette parade doit permettre aux Français de manifester leur gratitude aux athlètes, médaillés ou non, et de les remercier pour les émotions vécues au cours des deux quinzaines, a expliqué la présidence.