Les handballeurs français se sont qualifiés pour une quatrième finale olympique d'affilée en venant à bout de l'Egypte (27-23) jeudi à Tokyo. Taulier de l'équipe, l'arrière gauche des Bleus Nikola Karabatic a salué l'état d'esprit de l'équipe. "On a réalisé une grosse performance" a-t-il salué. "Pas notre meilleur match, mais on a su rester concentrés et hausser le ton". L'arrière gauche des Bleus disputera samedi 7 août sa quatrième finale olympique, après de nombreuses complications. "C'est beaucoup d'histoire, je me sens chanceux" a estimé le Français.

Mickaël Guigou "très fier du groupe"

Le capitaine des Bleus Mickaël Guigou s'est lui dit "très heureux, très fier du groupe, de la manière dont il a géré ça." Interrogé sur l'adversaire préférentiel des Bleus en finale entre le Danemark et l'Espagne, le vétéran tricolore a botté en touche face à deux adversaires redoutables. "On a eu la chance de jouer les Danois en match amical avant le tournoi, on a pu voir leur style de jeu, surtout en attaque. On a joué les Espagnols en poules, mais ils sont passés à un tout autre niveau une fois en quart de finale. L’essentiel, c’est que l'on récupère."