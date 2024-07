Handball aux JO de Paris 2024 : l'équipe de France en maîtrise face aux Pays-Bas

Olivier Krumbholz parlait des Pays-Bas comme de l'adversaire "avec le plus gros potentiel" dans la poule de la France pour ce tour préliminaire du tournoi olympique, mais ses joueuses l'ont maîtrisé sans forcer, dimanche 28 juillet (32-28). Après leur victoire inaugurale contre la Hongrie (31-28) jeudi, les Bleues se sont libérées et montent en puissance. Elles pourraient assurer leur qualification en quarts de finale dès leur prochain match contre le Brésil, mardi.

Elles avaient promis quelques réglages après une mise en route un peu compliquée contre la Hongrie. Les Bleues ont tenu parole avec un match plus abouti contre les Pays-Bas. Toutes les joueuses ont élevé leur niveau, à l’image d’une Chloé Valentini revancharde de ne pas avoir inscrit le moindre but contre les Hongroises, et qui en a fait payer le prix aux Néerlandaises, avec pas moins de sept buts en première période et dix au total. "Je me suis beaucoup remise en question pendant ces trois jours, j’ai travaillé techniquement aussi, j’avais juste envie de bien faire, de profiter parce que ça fait des années que je travaille pour être ici", souriait-elle après la rencontre.

Objectif : première place

Même si elles ont connu un temps faible avec un peu plus de déchet en milieu de première période et qu’elles ont été menées de deux buts avec une défense plus friable, les Bleues ont appliqué l’ingrédient qui fait leur succès et qu’elles travaillent tant à l’entraînement : la rapidité d’exécution dans les montées de balle et les transmissions. "Je pense qu’on a développé un jeu spectaculaire en essayant de faire voyager la balle, de prendre des risques aux ailes, on a joué avec nos qualités. Il n’y avait pas photo par rapport au premier match qu'on avait raté. On a vu une équipe de France proche de ce qu'elle faisait en décembre quand elle a remporté le titre mondial", s'est satisfait Olivier Krumbholz.

Ses joueuses menaient ainsi de trois buts à la pause (17-14) et ont trouvé un peu plus de consistance en défense au retour des vestiaires, bien aidées par une Hatadou Sako encore en grande forme, et qui a joué avec le public après chacun de ses neuf arrêts en seconde période. "Elle nous a beaucoup apporté parce qu'elle a sorti énormément de balles", a souligné son sélectionneur. Un peu d'indiscipline a tout de même coûté aux Bleues quelques jets de sept mètres, et les Néerlandaises sont restées au contact sans toutefois réussir à revenir au score.

Grâce à cette victoire, les Bleues sont premières de leur poule et en très bonne voie pour se qualifier pour les quarts de finale à Lille. Mais une seule chose les intéresse : la première place de la poule pour hériter d'un adversaire plus prenable en phase finale, et pour cela, il faudra commencer par battre le Brésil, mardi.