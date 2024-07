Direct Handball aux JO de Paris 2024 : objectif quarts de finale pour les Françaises contre le Brésil... Suivez le match

Les Bleues se rapprochent des quarts de finale. Après deux victoires sérieuses face à la Hongrie, puis aux Pays-Bas pour lancer leur compétition, les Françaises affrontent, mardi 30 juillet (à 19 heures en direct sur France télévisions et france.tv), l'équipe du Brésil à l'Arena Paris Sud.

Les joueuses d'Olivier Krumbholz ont en ligne de mire une qualification pour les quarts et la première place du groupe B, qui compte aussi l'Angola et l'Espagne, prochains adversaires de la France.

Les Bleues se rapprochent des quarts. Une victoire face à la Seleçao et la porte des quarts de finale s'ouvriraient. Dans un format où les quatre premiers de chaque groupe de six sont qualifiés, et grâce aux résultats des autres équipes de la poule, les Bleues seraient assurées de voir Villeneuve d'Ascq (Nord) pour la phase finale.

Darleux et Zaadi de retour. Après les blessures de Méline Nocandy et Hatadou Sako, deux cadres des Bleues font leur retour : la gardienne Cléopâtre Darleux et la demi-centre Grâce Zaadi. Nocandy est sortie contre les Pays-Bas, touchée au visage, et devait passer des examens ophtalmologiques, tandis que Sako a été "victime d'une lésion musculaire".

Le Brésil, adversaire piégeux. Après deux matchs face à des équipes habituées des joutes européennes, la France va défier la Seleçao, qu'elle avait battue deux fois de suite en amical l'an passé (23-18 et 22-18). Mais les Brésiliennes ont surpris l'Espagne d'entrée dans ce tournoi avec une large victoire (29-18). Elles ont ensuite échoué de peu face aux Hongroises (24-25). Pour elles, la victoire est obligatoire pour espérer rallier la phase finale.