JO 2024 : grand espoir de la gym française, Kaylia Nemour a finalement obtenu le droit de concourir pour l'Algérie

L'athlète de 16 ans, formée en Indre-et-Loire, s'est retrouvée au cœur d'un imbroglio avec la Fédération française de gym.

Elle était au cœur d'un bras de fer : Kaylia Nemour, gymnaste franco-algérienne de 16 ans, était l'un des grands espoirs de la gymnastique française. Elle vient finalement d'obtenir le droit de refaire de la compétition internationale, mais sous les couleurs de l'Algérie.

Et pourtant, l'affaire paraissait particulièrement compliquée. Kayla Nemour était privée de compétition avec les Bleues depuis plus de deux ans, au milieu d'un imbroglio entre son club d'Avoine-Beaumont Gymnastique, dans l'Indre-et-Loire, et la Fédération française de gymnastique.

En cause : en 2021, la jeune championne s'est fait opérer des genoux. Après huit mois de rééducation, son chirurgien l'autorise à reprendre la gym. Mais pas le médecin de la FFGym, qui, en mars 2022, interdit à cet espoir de la gymnastique tricolore de recommencer l'entraînement et la compétition. Une situation qui avait laissé le club et la famille de l'adolescente dans le plus grand désarroi.

Une solution s'offre alors : Kaylia, bénéficiant d'une double nationalité, demande à intégrer l'équipe nationale algérienne. La Fédération internationale donne son feu vert... mais pas la Fédération française, obligeant la gymnaste à patienter encore plusieurs mois pour concourir à nouveau lors de compétitions internationales sous les couleurs algériennes et repoussant aussi sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Une réunion au ministère

Finalement, fin mai 2023, les voyants sont tous au vert : Kaylia Nemour a pu intégrer l’équipe d’Algérie et va participer à ces premiers championnats d'Afrique, qui débutent ce 26 mai 2023 en Afrique du Sud. En dehors de la forte mobilisation de sa famille et de son club - où elle avait continué de s'entraîner en tant qu'athlète étrangère - ainsi que de nombreux athlètes et anciens athlètes insurgés que l’on se prive d’une telle pépite pour des bisbilles politiques, c'est une réunion, mi-mai au ministère des Sports qui a permis le déblocage de la situation.

La Fédération française de gym a été convoquée après les révélations de France Télévisions sur les violences subies par les jeunes gymnastes en équipe de France. L'occasion pour la ministre Amélie Oudéa-Castera d’aborder l’imbroglio autour de Kaylia… et de le solder : la FFGym doit laisser partir la gymnaste. Kaylia Nemour peut donc rêver d'une qualification aux JO de Paris, et ce n’est pas un rêve fou : la jeune fille est l’une des meilleures mondiales aux barres asymétriques et peut viser les sommets olympiques.