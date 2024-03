Grève pendant les JO : "Si l'État employeur n'est pas au rendez-vous, rien n'est exclu", prévient la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon

Marylise Léon, secrétaire générale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), était l’invitée des "4 Vérités" de France 2, vendredi 8 mars.

Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, la CFDT s’associera-t-elle à la CGT, qui menace de déposer des préavis de grève ? "Ce n’est pas à l’ordre du jour. Pour la CFDT, nous, on est dans le cadre des négociations. À ce stade, pas de préavis de grève dans les fonctions publiques pour la CFDT. (...) On avisera en fonction de l’avancée des négociations. (...) Si l’État employeur n’est pas au rendez-vous, rien n’est exclu", précise Marylise Léon, secrétaire générale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), invitée des "4 Vérités" de France 2, vendredi 8 mars.

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, elle a également été interrogée au sujet des inégalités qui perdurent. "On constate qu’il y a encore toujours autant de difficultés des femmes d’accéder à des postes à responsabilité. Les écarts salariaux demeurent encore importants. Lorsque l’on regarde de façon très globale, on a toujours un écart de 24 % de salaire entre les hommes et les femmes, dans le public-privé", explique la secrétaire générale de la CFDT.

Réforme de l’assurance-chômage : "Ce n’est pas aux chômeurs d’en faire les frais"

Et plus précisément ? "De façon très globale, si on regarde à poste égal, temps de travail égal, on a encore 7 % d’écart entre les hommes et les femmes", constate Marylise Léon. "Des écarts que rien ne justifie, si ce n’est qu’il y a une différence de genre entre deux personnes", ajoute-t-elle.

Que penser du bilan de l’index d'égalité salariale ? "On peut largement mieux faire. (...) Il faut que toutes les entreprises soient couvertes, il faut que l’index soit plus simple (...), il y a besoin de beaucoup plus de transparence. Il faut des vraies sanctions", développe la secrétaire générale de la CFDT. Le syndicat appelle à la grève pour la journée du 8 mars. "Nous le faisons en 2024 parce qu’il y a des éléments à travailler avec le gouvernement, avec les employeurs", ajoute Marylise Léon.

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, veut que l’État reprenne la main sur l’assurance-chômage. Catherine Vautrin, ministre du Travail, a assuré que ce n’était pas encore décidé. "On n’est pas à l’abri d’avoir des surprises avec le gouvernement sur ce sujet. Il y a un flottement clair. (...) Ce n’est pas aux chômeurs d’en faire les frais", estime la secrétaire générale de la CFDT.