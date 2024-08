La Française est septième après trois journées de compétition, à cinq coups de la tête.

Tout reste possible pour Céline Boutier dans la course à la médaille aux Jeux olympiques de Paris. Si la Française a connu une troisième journée contrastée, vendredi 9 août, sur le parcours du Golf national de Guyancourt (Yvelines), la vainqueure de l'Evian Championship en 2023 est 7e au classement provisoire (-4) aux côtés de Nelly Korda, Janet Lin Xiyu et Ruoning Yin à cinq coups de la tête et à trois du podium.

La 7e joueuse mondiale a bouclé sa troisième carte en 71 coups, soit un coup en dessous du par. Malgré un triple bogey sur le trou n°13 (trois coups au-dessus du par), la Française a su se remobiliser en fin de parcours, signant notamment deux birdies (un coup de moins que le par) sur les deux derniers trous.