Paris 2024 : Henry, Renard, Le Sommer, Mbock... Les 18 Bleues du foot olympique sont connues

Une liste sans grande surprise. Pour sa dernière en tant que sélectionneur des Bleues, Hervé Renard a opté pour la continuité. Le sélectionneur a annoncé, lundi 8 juillet, une liste de 18 joueuses et quatre réservistes par rapport à la préliste de 26 noms établie un mois plus tôt.

Pour composer son groupe, le staff tricolore a fait confiance aux joueuses historiques de la sélection. La capitaine, Wendie Renard, et Amandine Henry seront bien de la partie et devront apporter leur expérience des JO. Eugénie Le Sommer, qui n'a plus joué depuis sa blessure au genou droit lors d'un match contre la Suède le 9 avril, fait également partie du groupe. Les Jeux olympiques se dérouleront en revanche, sans Thiniba Samoura, Julie Dufour et Inès Benyahia, toutes trois absentes de la liste finale, tandis que Louna Ribadeira s'est blessée trois jours avant l'annonce de la sélection. Solène Durand, Eve Périsset, Léa Le Garrec et Vicki Becho figurent comme réservistes.

𝗟𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗝𝗢 ! 🇫🇷

Le groupe d’@Herve_Renard_HR est désormais complet pour les Jeux Olympiques de @Paris2024 👊



RDV le 25 juillet pour notre premier match 🔜#BleuCollectif pic.twitter.com/cZUbgOyd7K — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 8, 2024

"La grande difficulté était le passage de 23 joueuses pour la Ligue des nations à une liste de 18 plus 4 suppléentes. Essayer d’équilibrer défensivement, tout en sachant que les matches se déroulent toutes les 72 heures pour les poules", a d'abord expliqué Hervé Renard en conférence de presse. "Elles font partie du groupe de manière intégrante, ce sera à moi et au staff de mobiliser toutes les joueuses, même celles qui dans un premier temps peuvent se dire : 'je ne pourrais pas apporter grand chose' ", a-t-il ensuite souligné sur l'importance de ces quatre joueuses.

L'équipe de France féminine est actuellement en phase de qualification pour l'Euro 2025, avec deux matchs à disputer, contre la Suède vendredi 12 juillet à Dijon, puis mardi 16 juillet en Irlande. Les Bleues pourront ensuite se concentrer sur les Jeux. Elles commenceront leur tournoi à Lyon face à la Colombie le jeudi 25 juillet, veille de la cérémonie d'ouverture des JO.

Les 18 joueuses sélectionnées

Gardiennes : Constance Picaud, Pauline Peyraud-Magnin

Défenseures : Estelle Cascarino, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Maëlle Lakrar, Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha

Milieux : Sandy Baltimore, Kenza Dali, Grace Geyoro, Amandine Henry, Sandie Toletti

Attaquantes : Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto, Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino

Réservistes : Solène Durand, Eve Périsset, Léa Le Garrec, Vicki Becho