"Les JO ne sont pas dans le calendrier de la Fifa, c'est un peu le monde à l'envers", Thierry Henry se confie dans un entretien exclusif

Le sélectionneur de l'équipe de France olympique de football a accordé un entretien exclusif à l'émission Tout Le Sport.

Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France olympique, s'est livré mardi 19 mars sur son approche à 127 jours des Jeux. Il a abordé, pour l'émission Tout Le Sport, le poids du maillot de l'équipe de France, le dialogue avec les clubs pour libérer les joueurs, son regard sur les anciens vainqueurs de la compétition, mais aussi le cas particulier de Kylian Mbappé : "C'est lui le meilleur (du monde), estime le champion du monde 1998. (...) Est-ce qu'il pourra venir ? Cela reste la décision du club." Le joueur du Paris Saint-Germain devrait d'abord disputer l'Euro (du 14 juin au 14 juillet 2024).

Celui qui guidera les Bleuets lors des Jeux olympiques de Paris 2024 regrette aussi d'être dépendant de la volonté des clubs de libérer, ou non, leurs joueurs pour les Jeux : "Les Jeux olympiques ne sont pas sur des dates Fifa. (...) C'est un peu le monde à l'envers. (...) On va essayer d'avoir la meilleure équipe, c'est le plus important, et une équipe qu'on peut préparer." En attendant, l'équipe de France olympique se prépare à Clairefontaine pour affronter la Côte d’Ivoire et les États-Unis, en matchs amicaux les 22 et 26 mars.