Football : les Bleuets déroulent face à la République dominicaine, pour leur deuxième match de préparation aux jeux de Paris 2024

Une rencontre maîtrisée de bout en bout. Large victoire 7-0 pour l'équipe de France olympique, jeudi 11 juillet, sur la pelouse du stade Félix Mayol de Toulon. Pour leur deuxième match de préparation avant les Jeux olympiques de Paris 2024, les Français ont dominé la République dominicaine, également qualifiée pour le tournoi olympique de football.

Après un début de match offensif des Français et une première frappe cadrée d'Enzo Millot dès la 13e minute de jeu, le jeune milieu de terrain du VfB Stuttgart a finalement ouvert le score à la 18e minute d'une frappe en première intention du plat du pied. Parfaitement servi par Adrien Truffert un peu avant la demi-heure de jeu, Alexandre Lacazette, capitaine de cette équipe de France olympique, a inscrit le deuxième but de la rencontre.

Malgré une petite alerte en fin de première mi-temps avec un but hors-jeu du Dominicain Nowend Lorenzo, les Français ont parfaitement répondu en déroulant en deuxième période. Grâce à un doublé de Lacazette (48e) et de Michael Olise (50e et 56e), un but de Maghnes Akliouche (80e) et une dernière réalisation de Rayan Cherki (90e), les Bleuets ont porté le score finale à 7-0, enchaînant une deuxième victoire dans leur préparation olympique.

Alexandre Lacazette "fier des jeunes Français"

“On est un peu en réussite au niveau des buts, physiquement on est bien, Il faut continuer comme on est en train de le faire. On est content, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Une compétition, ça se gagne aussi dans le dur" a évalué le sélectionneur Thierry Henry au micro de la chaîne L'Equipe, avant de se satisfaire de la prestation collective de ses joueurs, et de l'absence de blessure à l'approche de l'échéance olympique.

Capitaine de cette jeune équipe de France et auteur d'un doublé, Alexandre Lacazette a lui aussi exprimé sa satisfaction quant à la prestation de son équipe. “Je pense qu’on peut être fier des jeunes français. On a fait un bon match, on n'a pas encaissé de but. Il n'y a pas eu de blessure, on a mis beaucoup de buts, c’est une bonne soirée.” a-t-il exprimé.

Avant le début de leur tournoi olympique, le 24 juillet face aux Etats-Unis, les Bleuets auront un dernier match de préparation face au Japon, le 17 juillet à Toulon.