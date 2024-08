Football : l'entraineur adjoint de l'équipe de France féminine, Laurent Bonadei va succéder à Hervé Renard

L'entraîneur adjoint de l'équipe de France féminine Laurent Bonadei va succéder à Hervé Renard, a appris la direction des sports de radio France auprès de sources proches du dossier, samedi 3 août. Adjoint d'Hervé Renard, dont le contrat expire en août, Bonadei a été choisi par le président de la Fédération française de football Philippe Diallo, choix qui devra être validé lors d'un vote au comité exécutif de la FFF.

"Je n'ai pas réussi à franchir le cap"

L'équipe de France féminine de football a perdu 1-0 contre le Brésil, samedi en quart de finale des JO de Paris 2024. "Je ne pense pas que la France soit récompensée à sa juste valeur ce soir, mais en football, il faut être efficace et on ne l'a pas été, a regretté Hervé Renard. Je pense qu'elles ont tout mis, je ne peux rien leur reprocher ce soir, mais ça n'a pas voulu le faire, c'est le destin, c'est comme ça."

"On a subi de nombreuses fautes, mais on ne s'est pas énervé, on est resté dans le jeu, c'est simplement que ça n'a pas payé", explique-t-il. "Je pense que cette équipe mérite mieux, mais je n'ai pas réussi à franchir le cap d'aller jouer une médaille comme on aurait aimé le faire", conclut Hervé Renard qui quitte donc son poste après ces Jeux.