Football aux JO de Paris 2024 : avec la victoire des Bleus contre l'Argentine, "on se dit qu'on peut aller au bout", estime Bixente Lizarazu

C'était une finale avant la lettre, dans une ambiance bouillante à Bordeaux. L'équipe de France olympique a écarté l'Argentine en quarts de finale du tournoi olympique masculin (1-0), vendredi 2 août, après une fin de match électrique. Bixente Lizarazu, consultant pour Radio France, a applaudi cette victoire sur l'antenne de franceinfo, samedi, et entrevoit désormais une médaille pour les hommes de Thierry Henry.

"C'est un marqueur, ça donne confiance, à un moment il y a une victoire qui fait qu'on se dit qu'on peut aller au bout. Éliminer l'Argentine ce n'est pas neutre, c'est une équipe qui te fait péter les plombs. Les Français ont su résister et s'imposer", analyse l'ancien latéral, champion du monde en 1998 avec les Bleus.

"Les Argentins étaient frustrés"

La fin de la rencontre a été marquée par des échauffourées entre Français et Argentins sur le terrain et dans le tunnel menant aux vestiaires. "Les Argentins étaient frustrés et ont pété les plombs parce qu'ils se sont fait chambrer (à la fin de la rencontre par les Français). Mais ils ont l'habitude de chambrer, on ne va pas s'excuser de ça", estime Bixente Lizarazu.

La rencontre s'est disputée dans un climat de tension extrême, après les chants racistes entonnés par des joueurs argentins contre l'équipe de France en marge de la Copa América. Après le match de vendredi soir, plusieurs joueurs français ont été victimes, une nouvelle fois, de messages racistes et haineux sur leurs réseaux sociaux, dont une bonne partie de la part de supporters argentins.

Thierry Henry "a réussi à construire un vrai esprit d'équipe"

L'ancien latéral du Bayern Munich a également loué le travail du sélectionneur des Bleus olympiques, Thierry Henry. "C'est remarquable dans le contexte, Thierry (Henry) a eu beaucoup de refus des clubs et il n'a pas pu avoir les meilleurs joueurs. C'est du bricolage au fur et à mesure de la compétition sur le plan purement tactique, mais il a amené un état d'esprit, apprécie Bixente Lizarazu. Thierry (Henry) a réussi à construire un vrai esprit d'équipe, c'est très positif pour la suite de la compétition."

Les Bleus sont donc, ajoute l'ancien joueur des Bleus, "à une rencontre de la finale et de la médaille olympique, c'est hyper excitant. La motivation est facile à trouver quand c'est pour jouer une finale olympique et amener l'or à la France."