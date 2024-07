Football aux JO de Paris 2024 : Alexandre Lacazette, le guide a retrouvé son chemin

Brassard au bras gauche, n°10 sur le dos, c'est lui qui a tout débloqué. Pour l'entrée en lice de l'équipe de France olympique de football, mercredi, Alexandre Lacazette a grandement facilité la soirée des Bleus face aux Etats-Unis en marquant le premier des trois buts tricolores (3-0). A l'heure de jeu, il a trouvé la faille d'une frappe lointaine, celle d'un attaquant qui a confiance en lui, en plein milieu du gros temps fort américain. En célébrant, l'attaquant de l'OL a gardé son air sérieux et s'est contenté d'un geste de la main, désignant sa tête puis les hauteurs, comme s'il montrait avec assurance la route à suivre.

"C'est une grande compétition à domicile, la première de ma carrière, je suis capitaine et je marque, c'est parfait. Je rêvais de ça quand j'étais petit", a apprécié le "Général" en zone mixte. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir l'homme aux 33 printemps tenir son rôle de chef de file de cette équipe de minots, tous nés dans les années 2000 à l'exception de l'autre joker, Jean-Philippe Mateta (27 ans). La saveur du moment est d'autant plus spéciale pour celui dont la carrière est marquée de manière indélébile par son rendez-vous manqué avec l'équipe de France A et Didier Deschamps.

Sept ans sans être appelé par Deschamps

C'est simple, on ne l'a plus vu avec la sélection nationale depuis novembre 2017. Son compteur est resté bloqué à 16 capes internationales. Pourtant, sa dernière prestation avec les Bleus l'avait largement mis en valeur. Celui qui venait de faire le grand saut pour la Premier League, sous les couleurs d'Arsenal, avait inscrit un doublé face à l'Allemagne (2-2 score final). A l'issue de la rencontre, l'intéressé n'avait pas caché sa satisfaction : "J'ai pu être efficace et décisif pour l'équipe. Je pense que j'ai marqué des points. On verra pour le prochain rassemblement si ça suffit".

Mais Didier Deschamps, qui lui a offert sa première sélection en juin 2013, ne l'a plus jamais rappelé dans un rôle autre que celui de réserviste. Déjà snobé à l'Euro 2016, Alexandre Lacazette a manqué les quatre tournois internationaux majeurs suivants. "La Coupe du monde 2018, c'était le plus douloureux", a-t-il confié à Colinterview en décembre dernier. Mais malgré sa "déception" (il refuse de parler d'injustice), le serial buteur a continué à faire trembler les filets, au point que la question de sa présence à l'Euro 2024 était sur la table au printemps.

Didier Deschamps ne l'a finalement pas retenu pour le premier rassemblement de l'année. "Bravo à lui pour ses performances, il a toujours fait partie des pré-sélectionnables (...). Après, il y a une concurrence, avec des joueurs qui eux aussi, répondent présent", a justifié le sélectionneur en mars. L'argument paraît plutôt faible pour justifier l'absence depuis sept ans d'un attaquant qui a marqué plus de buts en clubs qu'Olivier Giroud (154) sur les dix dernières années et autant qu'Antoine Griezmann, à une unité près (215 contre 216).

Jouer les acteurs principaux

Personne n'a jamais rendu officielle une quelconque brouille avec "DD". Alexandre Lacazette a toujours soigné sa communication, ne souhaitant sûrement pas compromettre sa chance d'effectuer un jour son retour. "Il m'a fallu beaucoup de temps. Beaucoup de choses me sont revenues et après j'ai compris que tout était évident. Avant, il prenait les 23 meilleurs pour aller dans une compétition. Maintenant, c'est 23 joueurs français qui cohabitent très bien ensemble et qui peuvent gagner", a-t-il tout de même glissé à Colinterview en décembre. Un sous-entendu pour montrer un désaccord sur le rôle qu'il voulait jouer en sélection ?

Deux jours avant le début de ce tournoi olympique, le discours du joueur lors de la grande conférence de presse d'avant-tournoi est entré en résonance avec cette furieuse envie d'être l'un des protagonistes de l'histoire et pas seulement le rouage d'un collectif. Il a par exemple expliqué qu'il ne voulait pas rejoindre la sélection "en tant qu'ancien ou entraîneur indirect auprès des jeunes". "J'ai eu un appel du coach (Thierry Henry) qui a su trouver les bons mots pour me faire venir. On a parlé que de football, ça m'a plu. C'est devenu évident pour moi de venir", a-t-il prolongé.

Ainsi, dès son premier match, Lacazette a répondu présent. L'homme n'est pas du genre à ployer sous la pression. Lorsqu'il lui a été demandé quel était l'objectif de cette équipe de France olympique, sa réponse était aussi sèche que directe : "Pour nous, l'objectif est clair, c'est la médaille d'or". "C'est un leader qui a une histoire un peu particulière avec l'équipe de France et il a la possibilité d'effacer ça", a appuyé Thierry Henry. S'il lui reste encore un peu de chemin pour en arriver là, la prochaine étape se dresse déjà devant lui, samedi, contre la Guinée (21 heures).