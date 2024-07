Football aux JO 2024 : les Françaises dominent la Nouvelle-Zélande grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto et rejoignent le Brésil en quarts

Elles remplissent leur mission, sans trop d'éclat non plus au vu de la faible adversité. Les Bleues ont rallié les quarts de finale de leurs Jeux olympiques, mercredi 31 juillet, après l'avoir emporté contre la Nouvelle-Zélande pour leur dernier match de poules (2-1). Un résultat qui leur permet de terminer à la première place du groupe, puisque le Canada s'est imposé contre la Colombie dans le même temps (1-0). L'équipe de France affrontera le Brésil, troisième du groupe C, samedi 3 août, à Nantes.

Comme depuis le début du tournoi, la sélection tricolore - légèrement remaniée - s'en est remise à l'inévitable Marie-Antoinette Katoto pour écarter l'éventualité d'une élimination plus qu'embarrassante. A la réception d'un centre de la très remuante Sandy Baltimore, l'attaquante du PSG a ouvert la marque d'une tête qu'une gardienne professionnelle se doit de repousser (22e, 1-0), avant de s'offrir un doublé du tibia au retour des vestiaires (49e, 2-1). De quoi ravir les tribunes du stade de Lyon, déjà bien chauffées par les exploits de Léon Marchand dans la piscine olympique de La Défense.

Trois poteaux pour Delphine Cascarino

"On s'est rassurées ce soir, devant un beau public, ça fait du bien. On aurait pu en marquer mais je suis contente de la victoire, du contenu surtout et de l'état d'esprit", a expliqué au micro de France Télévisions la meilleure buteuse du tournoi (cinq réalisations). Moins en réussite, Delphine Cascarino a touché les poteaux kiwis à trois reprises (41e, 54e, 59e).

Football (F) - Groupe A : le résumé de Nouvelle-Zélande - France Revivez les meilleurs moments du match entre la Nouvelle-Zélande et la France.

"Je leur ai dit qu'elles méritaient beaucoup mieux ce soir, elles ont persévéré et gardé la tête haute", a salué Hervé Renard en zone mixte. Dans la lourdeur rhodanienne et ses 30°C au coup d'envoi, ses joueuses n'ont pas spécialement été perturbées par le forfait de leur capitaine Wendie Renard, touchée au quadriceps gauche. Et pourtant, les Françaises se sont tout de même fait punir avant la pause par Kate Taylor, pas attaquée aux 25 mètres sur une remise en touche et buteuse de loin sur l'une des très rares opportunités des Ferns (42e, 1-1).

Un relâchement finalement sans gravité. "Quand on a pris le but, on n'a pas paniqué. On a dominé tout le match et on est restées confiantes", a assuré Selma Bacha. Si le seul point noir de la soirée concerne Sakina Karchaoui qui a ressenti une "pointe à la cuisse" en fin de partie, on retiendra tout de même que la France aurait été deuxième, sans le retrait de six points infligé par la Fifa aux Canadiennes pour leur affaire d'espionnage par drone de l'entraînement des Néo-Zélandaises. Bien loties au terme de ce premier tour en demi-teinte, les Bleues évitent ainsi un choc contre l'Allemagne.