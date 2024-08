Direct France-Egypte : les hommes de Thierry Henry visent la finale des JO et une médaille olympique... Suivez la demi-finale à partir de 21 heures

En face, l'Egypte aligne le XI suivant : Alaa - Saber, Fayed, Abdelmaguid, El Debes - Koka, Elneny, Shehata - Zizo, Faisal, Adel.

Oui, bon, vous n'êtes pas plus avancés... Le joueur le plus connu c'est le capitaine et milieu Mohamed Elneny, presque 100 matchs de Premier League avec Arsenal (en photo) et autant en sélection. Attention à Ibrahim Adel également, auteur des 3 derniers buts égyptiens.