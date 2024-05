Reportage "On a quadruplé les stocks" : à Marseille, les restaurateurs attendent avec impatience l'arrivée de la flamme olympique

"Vous voulez voir le patron ?" Une certaine agitation et les derniers réglages sont toujours en cours dans l’Arbre bleu, un établissement flambant neuf. "C'est le bordel !, s'exclame le patron Malko. Mais c'est rigolo, on est prêts. Après on a une grosse armée, on est tous motivés." Après 12 jours de navigation sur le Belem, la flamme olympique accostera à Marseille mercredi 8 mai.

Depuis les fauteuils en osier de sa terrasse, l'établissement de Malko a une vue presque dégagée sur les voiliers avec le Vieux-Port juste devant. "On a quand même un emplacement idéal pour voir le spectacle, décrit le patron. En Marseillais, le port est à nous ! On va être ouvert de 9 heures à 2 heures du matin non-stop pour satisfaire la demande. Il y aura beaucoup de vente à emporter également. On a tout prévu avec des gobelets en plastique et des sandwichs à emporter."

"On voulait absolument ouvrir avant la flamme"

Mais l’ambiance un peu "figée" du Vieux-Port cette semaine, sécurité oblige, fait grimacer Carlotta qui elle aussi vient de reprendre une affaire. "On voulait absolument ouvrir avant la flamme", souligne-t-elle. Elle nettoie les verres derrière le comptoir du Café des Arts et pointe du doigt les barrières installées sur son trottoir : "J'espère que ça va être un bon bordel et pas que des policiers qui passent de partout. Ça fait quand même 48 heures à 72 heures qu'on ne voit que des CRS de tous les côtés. Ils sont placés à chaque ponton."

Il y a forcément quelques désagréments pour cette grande première avec l’arrivée de la flamme olympique et la fête populaire qui doit suivre. "On attend plus de 400 000 personnes quand même sur le Vieux-Port", affirme Christophe, alors que l'affluence est plutôt estimée à 150 000 curieux. "On a quadruplé les stocks, poursuit-il. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va agrandir un petit peu la terrasse. La mairie va tolérer."

Christophe est serveur au magnifique Bar de la Marine, qui ressemble à un petit musée à la gloire de Marcel Pagnol. La semaine marseillaise en terrasse est loin d’être finie avec la demi-finale retour de Ligue Europa de l'Olympique de Marseille, qui passe "avant tout quand même", lâche Christophe. Le vrai événement de la semaine pour de nombreux Marseillais et pour le serveur : "La qualification pour la finale de la Coupe d'Europe, à Marseille c'est emblématique."