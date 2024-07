Reportage "Il fallait la voir... même à 1 heure du matin" : ils ont "veillé" la flamme olympique à l'hôtel de ville de Paris

La flamme olympique a passé la nuit à l'hôtel de ville de Paris entre ce dimanche 14 juillet et ce lundi 15 juillet, veillée par des Parisiens et Parisiennes qui s'étaient inscrits en ligne.

La flamme est à Paris et... Paris a la flamme. Après avoir sillonné le centre de Paris, coeur historique, la flamme olympique poursuit lundi 15 juillet sa traversée de la capitale française dans les arrondissements extérieurs, dans les quartiers chics de l'ouest et les zones populaires du nord-est. Mais dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juillet, dispositif inédit : la flamme a "dormi" à l’hôtel de ville pour être veillée entre 1 heure et 5 heures par des curieux, qui s’étaient inscrits au préalable en ligne.

Pas d’oreiller, pas de couverture, mais une lumière légèrement tamisée. La flamme est bordée dans sa petite lanterne, entourée d’une cage vitrée sur une petite estrade. "C'est comme une veilleuse, là elle est en train de faire sa nuit", sourit une Parisienne.

La flamme est surveillée par ses gardiens, qui se relayent dans cette salle Saint-Jean à l'Hôtel de ville, ouverte exceptionnellement à partir d’1 heure du matin. "Il faut être très motivé", s'amuse l'une des visiteuses de la nuit, tandis qu'une autre confie : "Qu'est-ce que ne ferait pas une grand-mère pour un petit-fils, hein ?" Le petit-fils en question, Darell, est émerveillé. "Elle est très belle, dit-il, admiratif. J'adorerais participer aux Jeux olympiques plus tard donc ça me motive."

"Il faut en profiter ! C'est magique !"

Parfois, pourtant, il y a bien une petite déception. "Elle est petite, plus petite que je ne le pensais", regrette cette touriste chinoise. Car certains sont venus de loin, comme cette famille qui habite aux États-Unis. "Nous nous sommes arrêtés spécialement à Paris pour voir la flamme et nous repartons dans cinq jours, explique la mère. Il fallait voir la flamme... même à 1 heure du matin" "C'est un moment très spécial", apprécie son fils.

Près de 2000 personnes sont venues voir la flamme olympique à l'Hôtel de Ville de Paris, le 15 juillet 2024, avant les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / POOL)

Dans la file d’attente, il y a aussi des passionnés d’olympisme comme Hans Peter, venu de Suisse. "C'est extraordinaire d'avoir les Jeux olympiques si près de la Suisse, alors il faut en profiter ! C'est magique !", s'enthousiasme-t-il.

Et pour chacun, cette flamme a une signification particulière. "Pour moi, elle représente ceux qui nous ont quittés, témoigne une gardienne de la flamme. C'est une flamme qui revient en moi parce que j'avais perdu espoir." Une autre explique : "Pour moi ça représente enfin un moment heureux, on en a bien besoin en ce moment ..." Au total, plus de 2 000 Parisiens se sont succédé pour veiller la flamme avant qu'elle reparte de l’Adidas Arena, au niveau de la porte de la Chapelle, l’un des nouveaux équipements construits pour les JO qui accueillera notamment le badminton et la gym.