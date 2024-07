Paris 2024 : où voir la flamme olympique dans les rues de Paris, dimanche 14 et lundi 15 juillet ?

La flamme arrive à Paris dimanche, pour sa 57e étape dans l'Hexagone, et pour deux jours de déambulation et de festivités dans les rues de la capitale.

Après un parcours de trois mois depuis Olympie en Grèce, la flamme arrive à Paris pour la fête nationale, dimanche 14 juillet. À douze jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la flamme poursuivra son relais autour des lieux les plus emblématiques de la capitale.

Des Champs-Elysées à la place de la République en passant par le musée du Louvre, la flamme sera souvent accompagnée d'animations artistiques et sportives. Franceinfo: sport vous présente les meilleurs sites où l'apercevoir.

Parvis de Notre-Dame et pont Notre-Dame, le 14 juillet à 15h50

La flamme fera son apparition dans la capitale le dimanche 14 juillet à 12h50, sur le rond-point des Champs-Elysées, et traversera immédiatement la Seine après le Petit Palais, passant consécutivement devant l'Assemblée nationale, le Sénat, le Panthéon, la Sorbonne et l'Institut du monde arabe.

Le parcours de la flamme olympique à Paris, le 14 juillet 2024 entre 15h30 et 16h46. (Paris 2024)

Autant de lieux de prestige qui la guideront vers l'île de la Cité et le parvis de Notre-Dame, où le groupe de gymnastique et celui de musique des pompiers de Paris se produiront dès 15 heures, avant l'arrivée de la torche à 15h50. Vous pourrez la suivre dans sa traversée de la Seine sur le pont Notre-Dame, à 15h55, qui sera décoré de fleurs artificielles géantes pour l'occasion.

Parvis de l'hôtel de ville, le 14 juillet à 23 heures

Après un passage dans le 9e et le 10e arrondissement en fin d'après-midi, le relais passera par la place Vendôme et la rue de Rivoli pour rallier le musée du Louvre et sa célèbre pyramide, à 20h20. Puis il passera dans le jardin Nelson-Mandela et devant le centre Pompidou, pour conclure sa déambulation sur le parvis de l'hôtel de ville, à 23h00.

Le parcours de la flamme olympique à Paris, le 14 juillet 2024 entre 21h30 et 23h15. (Paris 2024)

Avant cela, dès 20h45, l’Orchestre national de France, la maîtrise et le chœur de Radio France proposeront un concert classique devant l'hôtel de ville. La flamme olympique allumera le chaudron aux alentours de 23h10, avant un feu d'artifice tiré de la tour Eiffel. La torche restera visible entre 00h30 et 5h00, pour une nocturne de l'exposition "Paris !" dans la salle Saint-Jean.

Parvis du Sacré-Cœur à Montmartre, le 15 juillet à 9 heures

Le lendemain, lundi 15 juillet, la flamme olympique réapparaîtra dès 8h10 à l'Arena Porte de la Chapelle, avant d'escalader la butte Montmartre pour atteindre le parvis du Sacré-Cœur à 9 heures, où 30 danseurs se produiront une demi-heure avant sur les marches du monument.

Le parcours de la flamme olympique à Paris, le 15 juillet 2024 entre 8h15 et 9h45. (Paris 2024)

Le relais poursuivra son trajet vers l'ouest, passant par la place Blanche et celle du général Catroux pour atteindre l'Arc de Triomphe et la place de l'Etoile à 11 heures, avant de rallier le Trocadéro en fin de matinée.

Quartier de la Butte-aux-Cailles, le 15 juillet à 15h40

Jusque-là moins en vue sur la rive gauche de Paris, la flamme olympique y passera le plus clair de l'après-midi du 15 juillet. Après le parvis de la mairie du XVe et la place de la Catalogne, elle arrivera sur la place Denfert-Rochereau à 15h15, où elle sera précédée d'un concert de La Sirène, la fanfare du 14e arrondissement, dès 14h10.

Le parcours de la flamme olympique à Paris, le 15 juillet 2024 entre 14h35 et 15h55. (Paris 2024)

La torche olympique s'offrira ensuite un joyeux interlude sur la Butte-aux-Cailles, à 15h40, où la fête du quartier battra son plein toute l'après-midi avec un concert du groupe Dora Music, un concours de pétanque, des stands de nourriture et de boissons.

Place de la République, le 15 juillet à 20h45

Le relais de la flamme remontera par le boulevard Vincent Auriol et le port de l'Arsenal pour atteindre la place de la Bastille en début de soirée, puis terminer sa course sur la place de la République.

Le parcours de la flamme olympique à Paris, le 15 juillet 2024 entre 19h50 et 20h45. (Paris 2024)

Le chaudron olympique y sera allumé à 20h45, mais un grand concert sera organisé dès 20 heures, avec des représentations des artistes francophones Jain, Ofenbach et Mentissa. La flamme réapparaîtra le 17 juillet dans l'Aisne, avant de sillonner l'Ile-de-France du 19 au 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.