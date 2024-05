Paris 2024 : "Il n'y aura pas d'étape du relais de la flamme olympique en Nouvelle-Calédonie", confirme Tony Estanguet

Le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) était présent à Pau, sa ville de naissance, pour le relais de la flamme olympique, lundi.

Alors que la flamme olympique faisait étape chez lui, dans le Béarn (Pyrénées-Atlantiques), lundi 20 mai, Tony Estanguet a été interrogé au sujet d'une annulation de la flamme olympique en Nouvelle-Calédonie, où la situation est actuellement très tendue. "Je pense qu’il faut aussi s’adapter au contexte. Le gouvernement français a décidé de ne pas organiser cette étape du relais de flamme en Nouvelle-Calédonie, et bien évidemment, on respecte cette décision. Il n’est pas du tout dans notre intérêt de mettre qui que ce soit en difficulté. Donc malheureusement, cette année il n’y aura d’étape en Nouvelle-Calédonie", a confirmé le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) à la chaîne numérique france.tv Paris 2024. La flamme devait arriver dans l'archipel le 11 juin.

Né à Pau, le triple champion olympique de canoë (2000, 2004 et 2012) a apprécié voir la flamme dans sa ville de naissance, et a même remis sa tenue de céiste pour l'occasion. "C’est formidable de voir cette magie olympique, c’est ici que j’ai débuté. Ma vie a complètement changé grâce aux Jeux olympiques. Voir ces deux symboles, les Jeux olympiques et mon territoire, la ville de Pau, se marier pour accueillir la flamme, c’est magnifique, je suis très ému."

La flamme olympique, arrivée en France le 8 mai dernier, se rendra en Dordogne, mercredi. "La magie opère, c’est formidable de voir cette ferveur partout en France. Les Français répondent présent, certains même sous la pluie, pour partager un moment d’histoire de leur territoire", a conclu Tony Estanguet.