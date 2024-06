"Il n'y a pas d'ambiguïté et pas de débat" : le président du Losc Olivier Létang, qui refuse de libérer ses joueurs pour les JO, compte bien porter la flamme olympique

Le président du Losc Olivier Létang, qui portera la flamme olympique le 2 juillet lors du passage à Lille, s'est défendu jeudi 6 juin dans L'Equipe de toute polémique, alors qu'il refuse de libérer les joueurs français de son club pour les Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août). "Il n'y a pas d'ambiguïté et pas de débat (...) Parce que je ne libère pas nos joueurs, je n'aurais pas le droit de porter la flamme olympique ?"

Olivier Létang n'a pas souhaité libérer trois de ses joueurs sélectionnés par Thierry Henry – Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Leny Yoro – pour le tournoi olympique parce que le club lillois jouera le 3e tour préliminaire de Ligue des champions début août, pendant les Jeux. "Les JO, c'est fabuleux, mais la possible qualification en Ligue des champions, c'est notre truc à nous et important pour la France également (...) Si nous n'avions pas joué les barrages, nos joueurs auraient été libérés", a-t-il expliqué dans les colonnes de L'Equipe.

Si le président lillois a le droit de refuser de libérer ses joueurs, le tournoi olympique ne se disputant pas pendant les dates Fifa, la Fédération française de football et le sélectionneur de l'équipe olympique, Thierry Henry, espèrent avoir le plus de joueurs disponibles afin d'aller chercher l'or olympique. Comme Lille, le PSG a refusé de libérer ses joueurs sélectionnés par Thierry Henry (Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola).