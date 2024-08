JO 2024 : les débuts de l'escalade de vitesse, une épreuve flamboyante mais mal-aimée

En cette dernière semaine des Jeux olympiques, de nouvelles disciplines entrent en lice lundi 5 août, dont l’escalade. Tout se passe au Bourget avec, entre autres, les débuts de l'escalade de vitesse, une épreuve spectaculaire et parfois, mal-aimée.

À Tokyo, en 2021, pour les débuts olympiques de l’escalade, ses trois spécialités (bloc, difficulté et vitesse) étaient combinées. Désormais, la vitesse a le droit a son épreuve à part. L’exercice est, en effet, très spécifique : il s’agit de monter le plus vite possible un mur de 15 mètres de haut. Depuis le début des années 2000, ce mur est identique partout dans le monde pour toutes les compétitions. La discipline a gagné en lisibilité. Elle est spectaculaire avec ses confrontations directes mais la vitesse reste à part dans le milieu de la grimpe, parfois même, un peu méprisée par les amateurs d’escalade.

"J'arrive à ne plus me préoccuper de ce que les gens peuvent penser, précise Capucine Viglione, la détentrice du record de France en 6 secondes et 68 centièmes. Au début, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, je n'en ai vraiment plus grand chose à faire."

"Je fais une discipline qui me passionne." Capucine Viglione grimpeuse française

"Je vis en faisant ce que j'aime. Tous les jours, je me lève et je suis contente d'aller à mon entraînement de vitesse. Et on a beau me poser la question : 'Ce n'est pas redondant de faire toujours la même chose ?', eh bien non, ce n'est pas redondant", assure l'athlète.

La vitesse n’est pas près de disparaître du programme olympique puisque l’escalade a d'ores et déjà été confirmée à Los Angeles dans quatre ans. Lundi 5 août, la vitesse débute à 13 heures au Bourget, avec deux Françaises engagées, Capucine Viglione et Manon Lebon. De son côté, l’épreuve "combiné" (bloc et difficulté) hommes commence à 10 heures avec Paul Jenft et Sam Avezou.