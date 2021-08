JO 2021 : l'équipe de France féminine de poursuite pour créer l'exploit, le retour de Simone Biles, les débuts de l'escalade... Ce qu'il ne faut pas manquer mardi à Tokyo

Journée bien remplie en perspective, mardi 3 août, à Tokyo. En plus des sports collectifs et de l'athlétisme, du cyclisme sur piste, de la gymnastique artistique, de l'escalade, de l'équitation et les demi-finales du tournoi masculin de football rythmeront la journée.

Journée décisive pour les sports collectifs tricolores

Plusieurs équipes tricolores vont jouer leur quart de finale dans la journée. La bande à Karabatic, qui a terminé en tête du groupe A, a lancé les hostilités face à Bahreïn, dernier de la poule B. Sur les parquets cette fois, la France défiera l'Italie (à suivre à 10h20 sur france.tv), invitée surprise à ce stade de la compétition. Les Tricolores ont débuté d'une main de maître leur compétition en terminant, comme leurs homologues de la balle collante, premiers de leur groupe. Avec la meilleure défense des phases de poules, 71,7 points encaissés en moyenne, les Bleus devraient sortir la tête haute, tournés vers les demi-finales.

Dernière équipe masculine à avoir validé son billet pour les quarts, les volleyeurs. Il s'agit d'une première pour les Bleus, qui n'avaient jamais atteint ce stade de la compétition. Qualifiés de justesse grâce à leur quatrième place de groupe, ils rencontreront la Pologne (à suivre à 14h30 sur france.tv), double championne du monde en titre et première du groupe A. S'ils ne sont pas favoris dans ce match, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient réaliser des prouesses, comme en juin dernier, où les Français avaient battu la Pologne en cinq sets lors de la dernière journée de Ligue des nations.

>> JO 2021 : basket, handball, volley... Le programme des quarts de finale

Une journée chargée en athlétisme

Il y en aura pour tous les goûts en athlétisme mardi. Il faudra d'abord suivre la finale du saut à la perche. Renaud Lavillenie, seul représentant tricolore, tentera de décrocher une médaille, sa troisième après l'or à Londres et l'argent à Rio (12h20). La délégation française aura aussi une autre chance de podium avec Alexandra Tavernier, lors de la finale du lancer de marteau (13h35). Trois autres Français, Pascal Martinot-Lagarde, Aurel Manga et Wilhem Belocian, grand favori dans le clan tricolore, feront également leur entrée sur le 110 m haies (à partir de 12h10).

Il y aura aussi du spectacle sur le 200 m femmes. Les deux Jamaïcaines, Elaine Thompson-Herah, championne olympique du 100 m en réalisant un nouveau record olympique (10''61) et par la même occasion la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps, et Shelly-Ann Fraser-Pryce, médaillée d'argent sur le 100 m, seront de la partie.

>> Voici ce qu'il ne faut pas manquer en athlétisme mardi

L'équipe de France féminine de poursuite veut croire en ses chances

Les Françaises ont réalisé une belle performance lundi lors des qualifications. L'équipe de France, composée de Marie Le Net, Victoire Berteau, Marion Borras et Valentine Fortin, a bouclé les 4 000 m en 4'12''502, le cinquième temps des qualifications, tout en battant leur record national (4'17''372 en 2019). Les Françaises, qui n'étaient pas favorites, pourront profiter de leur bonne dynamique mardi lors du premier tour face aux Canadiennes à 8h37 (4'15''832, huitième temps). Si l'Allemagne est largement en tête pour l'or (avec leur temps de 4'07''30, elles ont battu le record du monde), les Françaises pourraient toutefois rêver du bronze puisque la Grande-Bretagne, l'Italie ou les États-Unis restent à porter de pédales.

Il ne faudra pas manquer non plus les qualifications de vitesse par équipe chez les hommes (8h58). L'équipe de France, emmenée par Florian Grengbo, Sebastien Vigier et Rayan Helal tentera de se qualifier pour la suite de la compétition. Avec une seule médaille remportée à Rio, la France espère mieux à Tokyo.

⇒ Suivez les qualifications de l'épreuve de vitesse par équipe dès 8h58 sur france.tv

⇒ Suivez les séries de la poursuite par équipe dès 8h30, la France dès 8h37 et les finales dès 10h19 sur france.tv

Le retour de Simone Biles à la poutre

Après s'être retirée du concours général individuel et des finales du saut, des barres asymétriques et du sol, l'Américaine et grande favorite aux Jeux Simone Biles fait son retour à Tokyo. La quadruple championne olympique à Rio avait annoncé le 28 juillet être victime de "perte de figure", autrement dit des pertes de repères dans l'espace et de tourments psychologiques. Alors qu'il ne lui restait qu'une seule épreuve à disputer à Tokyo, la gymnaste de 24 ans a décidé de tenter sa chance.

⇒ Suivez la finale femme de la poutre d'équilibre dès 10h50 sur france.tv

Les premiers pas de l'escalade

La journée de mardi marque également le début des épreuves d'escalade chez les messieurs. Cette nouvelle épreuve, intégrée au programme olympique à Tokyo, était très attendue. Et la France compte deux chances de médailles avec les frères Mawem, Bassa et Mickael, qui tenteront de remporter la première médaille d'or olympique de l'histoire. La journée débutera par les qualifications en vitesse, puis enchaînera l'heure d'après avec le bloc avant de terminer par la difficulté.

⇒ Suivez les qualifications des épreuves d'escalade dès 10h pour l'épreuve de vitesse, 11h pour le bloc et 14h10 pour l'épreuve de difficulté sur france.tv

Pour tout comprendre de l'épreuve d'escalade, voici une vidéo explicative :

Qui en finale du tournoi masculin de football ?

Quelles équipes se qualifieront pour la finale du tournoi olympique de football ? Réponse ce mardi. La première demi-finale (10h) se jouera entre le Mexique et le Brésil. Ce match opposera les deux récents champions olympiques, puisque le Brésil est le champion en titre en 2016 alors que le Mexique était monté sur la première marche du podium en 2012 à Londres. Si le Brésil s'est qualifié avec peu de marge face à l'Egypte (1-0), le Mexique a lui survolé les Sud-Coréens, médaillés de bronze à Londres (3-6).

Le deuxième choc aura lieu entre le Japon et l'Espagne (13h). Les nippons, qui avaient terminé premier de leur groupe que comptait la France, réalisent un beau parcours depuis le début de la compétition, même s'ils ont dû batailler face aux Néo-Zélandais pour décrocher leur billet pour le dernier carré (0-0, 4 t.a.b à 2). Atteindre la finale serait historique pour les Japonais puisque leur meilleur résultat aux JO était le bronze en 1968 à Mexico. La sélection espagnole a quant à elle dû pousser jusqu'aux prolongations pour se qualifier face à la Côte d’Ivoire (5-2 a.p).

⇒ Suivez la demi-finale entre le Mexique et le Brésil dès 10h sur france.tv

⇒ Suivez la demi-finale entre le Japon et l'Espagne dès 13h sur france.tv

Les qualifications du saut d'obstacles en individuel

Après la médaille de bronze décrochée par l'équipe de France d'équitation au concours complet à Tokyo, les cavaliers français n'ont pas encore dit leur dernier mot. Trois Tricolores sont engagés dans les qualifications du saut d'obstacles en individuel : Mathieu Billot, Pénélope Leprévost et Nicolas Delmotte.

⇒ Suivez les qualifications du saut d'obstacle en individuel à partir de 12h sur france.tv