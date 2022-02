JO 2022 : Kevin Rolland 6e de sa finale, le Team Event reporté, 50 km de ski de fond raccourci... Suivez la journée de samedi en direct

Les Jeux de Pékin touchent à leur fin. Au programme de cette avant-dernière journée olympique, de nombreux Tricolores en lice.

• La journée a débuté par la finale halfpipe en ski acrobatique, avec un certain Kevin Rolland. Dixième des qualifications, le porte-drapeau français, médaillé de bronze de Sotchi, a finalement terminé à une belle 6e place à Zhangjiakou.

• Le ski alpin français devra patienter pour décrocher une quatrième médaille. L'épreuve par équipe mixte, composée de Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault, a en effet été reportée à dimanche 9 heures (2 heures en France).

• Le 50 km style libre perturbé par la météo. En raison des conditions météorologiques difficiles, la course initialement prévue à 7 heures en France a été décalée à 8 heures et la distance raccourcie à 30 kilomètres pour exposer moins longtemps les athlètes au froid. La France aligne une équipe composée d'Adrien Backscheider, Jules Lapierre et les médaillés de bronze en relais, Maurice Manificat et Clément Parisse.

• Enfin, Margot Boch et Carla Sénéchal, la première paire française de bob à deux aux JO. 17es après les deux premières manches, elles tenteront de grapiller quelques places au classement.