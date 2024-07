Direct France-Afrique du Sud : suivez dès 15h30 la demi-finale de rugby à 7 des Bleus d'Antoine Dupont aux JO de Paris 2024

Petit point sur le programme du jour au stade car, évidement, il n'y a pas que les Français au programme.

Demi-finales : France-Afrique du Sud à 15h30 et Fidji-Australie à 16h

En attendant, place aux matchs de classement :

14h30 : Nouvelle-Zélande-Argentine, pour une jolie mise en bouche

15h00 : Irlande-USA, un peu moins alléchant je vous le concède, mais parfait pour reprendre son souffle

Viendront, après les demi-finales, les matchs pour les quatre dernières places :