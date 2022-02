DIRECT. JO 2022 : suivez les poursuites de biathlon féminine et masculine, où les Français visent de nouvelles médailles

#JO2022 Un an après ses deux médailles d'or aux Mondiaux, le Niçois est allé chercher la médaille de bronze en slalom géant aux JO de Pékin. Champion du monde de la discipline, le skieur de Nice n'a rien pu faire face au favori Marco Odermatt, en or, et à la surprise slovène Zan Kranjec. Alexis Pinturault et Thibaut Favrot sont cinquièmes ex-æquo.