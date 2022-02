DIRECT. JO 2022 : Mathieu Faivre en bronze sur le slalom géant, la France à la lutte pour une médaille en ski de fond... Suivez la 9e journée des Jeux

Après une nouvelle médaille d'argent, la sixième, remportée samedi 12 février par Quentin Fillon Maillet, la France est, avec l'Autriche, la nation la plus riche en breloques argentées. Avec de nombreuses épreuves qui pourraient sourire aux Français, dimanche 13 février, le clan tricolore espère bien se parer d'or pour remonter dans le Top 10 du classement des médailles.

Une mission que Mathieu Faivre a rempli en slalom géant, en rapportant le bronze, soit la 8e médaille pour le clan tricolore.

• Faivre remporte le bronze sur le slalom géant. Après l'argent conquis par Johan Clarey en descente, c'est cette fois le bronze pour l'alpin tricolore. Dans des conditions dantesques, Mathieu Faivre a mis à profit sa belle première manche pour aller chercher le bronze sur le slalom géant, derrière Jan Kranzec et Marco Odermatt. Thibaut Favrot et Alexis Pinturault terminent dans le même temps (2'11''04) et prennent la 5e place.

• Les poursuites en biathlon, porteuses d'espoir. Avec la course femmes à 10 heures et celle des hommes à 11h45, les Français auront les yeux rivés sur la piste de Zhangjiakou en fin de matinée. Julia Simon partira assez loin de la tête en 29e position, tandis que Justine Braisaz-Bouchet, 48e après le sprint, ne prendra pas le départ. Il faudra donc espérer un véritable exploit pour les voir médaillées. Anaïs Bescond, à trente secondes du podium, peut, elle, croire à la médaille. Chez les hommes, Quentin Fillon Maillet, deuxième du sprint samedi, sera très bien placé pour essayer d'aller chercher une nouvelle breloque. Vainqueur des quatre dernières poursuites cette saison, l'espoir d'une quatrième médaille en autant de course est réel. Emilien Jacquelin, neuvième du sprint, peut lui aussi réaliser une belle performance.

• Le relais de ski de fond encore en bronze ? Troisièmes à Sotchi en 2014 et à Pyeongchang en 2018, les relayeurs français essaieront de monter de nouveau sur le podium. Richard Jouve, petite surprise dans la composition, prendra le départ à 8 heures. Après dix kilomètres en classique, il laissera sa place à Hugo Lapalus. Clément Parisse et Maurice Manificat compléteront ce relais en style libre. Les Norvégiens et les Russes devraient se battre pour l'or.

• Sébastien Lepape, dernier espoir en short-track. Seul rescapé en 500m hommes, Sébastien Lepape est engagé pour les quarts de finale, qui débutent à midi. Dans la même série que Shaolin Sandor Liu, qui avait passé la ligne du 1000m en première position avant d'être déclassé, et qui sera forcément revanchard, le Havrais aura fort à faire pour finir dans les deux premiers et voir les demi-finales. Les Français n'ont jamais remporté la moindre médaille en short-track.