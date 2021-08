DIRECT. JO 2021 : les grands débuts de Kevin Mayer, Lara Grangeon dans le grand bain… Suivez la nuit à Tokyo

L’or et rien d’autre. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Kevin Mayer veut faire mieux qu’il y a quatre ans et seul l’or pourra satisfaire le Français. Champion du monde en 2017 et désormais recordman du monde en décathlon, le Français de 29 ans lance sa quête du titre suprême à partir de 2 heures du matin avec les épreuves du 100 m, du saut en longueur et du lancer de poids. Et attention à se mettre en route dès le début car la concurrence est très relevée cette année avec notamment le Canadien Damian Warner, quatrième meilleur performeur de l’histoire.

Seule Tricolore qualifiée en eau libre sur le 10 kilomètres (à partir de 23h25), Lara Grangeon va découvrir les épreuves olympiques dans cette discipline tout comme les golfeuses Céline Boutier et Perrine Delacour. Classée respectivement 59e et 109e joueuses mondiales, une médaille relèverait de l'exploit mais aux JO, rien n'est jamais impossible...

