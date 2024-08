Direct France-Espagne : l'Espagne rattrape déjà les Bleus... Suivez avec nous la finale de foot des JO 2024

Un match pour la médaille d'or. Les Bleus en avaient certainement rêvé, les voilà à Paris, au Parc des Princes, pour jouer la finale du tournoi olympique de football, vendredi 9 août. L'objectif visé était la médaille olympique, désormais assurée, mais les joueurs de Thierry Henry ont toujours voulu décrocher la médaille d'or. Contre l'Espagne, l'équipe avec les joueurs les plus expérimentés au haut niveau, les Bleuets vont devoir être solides sans le ballon et profiter des moindres espaces.

Jean-Philippe Mateta, homme providentiel. Avec Alexandre Lacazette à ses côtés et Michael Olise, son ancien partenaire à Crystal Palace, derrière lui, Jean-Philippe Mateta semble être le bon choix de Thierry Henry. Choisi comme l'un des jokers (joueur de plus de 23 ans), l'ancien Lyonnais empile les buts depuis le début du tournoi. Derrière le Marocain Soufiane Rahimi (six buts), il est le meilleur buteur avec l'Espagnol Fermin Lopez (quatre buts). En plus de marquer lors des trois derniers matchs, il a inscrit des buts importants, comme celui de l'égalisation en demi-finales contre l'Égypte.

Une habitude pour les Espagnols. Voir l'Espagne en finale du tournoi est tout sauf une surprise. La Rojita est presque toujours présente dans les finales des compétitions espoirs. Lors des sept derniers Euro espoirs, les Espagnols ont été cinq fois finalistes et ont remporté trois fois le trophée. L'année dernière, avec la même génération de joueurs, ils avaient atteint la finale du tournoi avant de perdre contre les Anglais (1-0).

Déjà dans les plus grands clubs. Les Français et les Espagnols comptent dans leurs rangs des joueurs déjà confirmés au très haut niveau. Thierry Henry a par exemple la chance de pouvoir compter sur Castello Lukeba et Loïc Badé, défenseurs titulaires au RB Leipzig et au Séville FC. Mais aussi sur Maghnes Akliouche (AS Monaco), Désiré Doué (Stade Rennais) et Michael Olise, tout récemment transféré au Bayern Munich. Les Espagnols sont également bien lotis avec Fermin Lopez, tout frais champion d'Europe chez les A, Pau Cubarsi et Eric Garcia du Barça.